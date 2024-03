"AKO JE MEĐU UKRADENIM ORDENJEM I OVO, TO JE OZBILJAN UDARAC ZA KULTURNU BAŠTINU" Ekspert za odlikovanja: Vrednost im pala za 300%

Ordenje sigurno ne nestaje tek tako iz državne institucije, a posebno ne 43.000 komada.

Za ovu krađu saznalo se pre nekoliko dana kada je Treće osnovno javno tužilaštvo pokrenulo zvaničnu istragu protiv deset osoba, među kojima je i Slobodan Homen, advokat i bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde.

Gosti jutarnjeg programa koji su diskutovali o značaju ove krađe za tržište, ali i kulturnu baštinu Srbije, bili su Stefan Stanimirović, stručnjak za faleristiku (ordenje) i advokat Ana Selak.

Stanimirović je na početku odgonetnuo vrednost gomile ordenja:

- Pre svega, kada govorimo o kancelariji ordena, to je institucije koja je ustanovljena 1883. godine kada je obnovljena Kraljevina Srbija. Ona je zadržana i u vreme SFRJ i zapravo najopsežnije informacije koje imamo dolaze od Stojana Rudeža koji je bio tadašnji odlažeći šef, koji je napisao knjigu. Dakle, svrha kancelarije, pored poslova odlikovanja, izdavanja duplikata, da drži sve rezerve, saznali smo da se tamo nalaze i unikatni primeri odlikovanja, a pre svega sovjetska odlikovanja koja su dodeljivana još za vreme 1944. godine i o probnim primercima koji su izgradili naši najveći umetnici. Shodno tome, postoji umetnička vrednost unikatnih odlikovanja. Nezahvalno je govoriti, ne znamo ishod istrage i koja su odlikovanja nestala. Mora se istražiti. Govoriću sa aspekta šta je postojalo u kancelariji i šta smo videli u prodaji u poslednjih 10 godina - istakao je Stanimirović.

Skrenuo je pažnju na neka od najvrednijih odlikovanja koja su se nalazila u kancelariji-

- U medijima smo videli određene fotografije, ali se tamo vidi primer unikatnih primera odlikovanja, a to je orden narodne armije prvog reda i to je probna varijanta koja nije usvojena. To bi svakako trebalo sačuvati. Ukoliko je to nestalo, to je ozbiljan udarac na našu kulturnu baštinu. Recimo, orden drugi red partizanske zvezde je dodeljivan vrlo važnim ličnostima, i on je izgubio više od 300% svoje vrednosti pojavom na tržištu, odnosno u prodaji. Odlikovanja nisu kao hleb, pa da imaju fiksnu cenu, ali na aukcijama vidimo težnju. Kada se ta količina pojavila, nekoliko puta je to odlikovanje otišlo na aukciju za 50.000 dinara, a sada se može naći za 50-80 evra. To predstavlja imovinsku vrednost za zemlju, ali bih govorio i o šteti koja je načinjena ljudima koji su primorani da prodaju odlikovanja svojih najmilijih iz nekih materijalnih razloga. Oni su daleko oštećeni, a radi se o najvišim državnim odlikovanjima.

Selak nema dilemu da ovo delo spada u krivično, pa je detaljnije o tome:

- Apsolutno da se ovaj slučaj tretira kao krivično delo, ali biće teško utvrditi tačnu protivpravnu imovinsku korist. Međutim, s apekta prava, krivično delo teške krađe iz čl. 204 poznaje limit gde je protivpravna imovinska korist veća od milion i po dinara, a tu je zaprećena kazna od dve do 10 godina zatvora. Svakako, stručnjacima ostaje da utvrde koliko je efektivna protivpravna imovinska korist pribavljena ovim delom u momentu izvršenja istog.

