SRBIN OTIŠAO U NEMAČKU, PA POSTAVIO ŠOK PITANJE SUNARODNICIMA! Ljudi u neverici: Ti kupuješ smrt za sebe i svoju porodicu!

Pitanje jednog Srbina koji živi u Nemačkoj izazvalo je haos na društvenim mrežama!

Procenjuje se da u Nemačkoj živi i radi oko 400.000 Srba. Najčešće su to mladi ljudi do 45 godina, međutim, među njima ima i pojedinaca koji na sve načine pokušavaju da dođu do posla.

Pitanje jednog mladića u grupi "Srbi u Nemačkoj" zaprepastila je mnoge.

- Dobar dan moram da pišem anonimno jel mi je glava ko bomba treba mi neko ko može da završi vozačku dozvolu hitno, ne pitam za cenu, neću da imenujem dve osobe iz grupe su postali bezobrazni i traže novac, a kad dobiju novac blokiraju i uživaju na tuđoj muci. Da navedem, kupovine vozačke dozvole - napisao je on.

Mnogi su ostali u neverici.

- Čoveče ti kupuješ smrt za sebe, za porodicu i sve učesnike u saobraćaju. Jeste li vi normalni? Ne verujem šta sam pročitala - napisala je jedna korisnica.

Mnogi su ga osudili, a bilo je i nekih koji su mu tražili da im se javi privatnom porukom.

- Još deset puta da te zeznu i zatvore na 10 godina da se naučiš pameti. Ako je moguće. Ali teško! - navodi se u jednom komentaru.

Pojedini su ga savetovali da upiše i polaže vožnju.

- To je za zatvor! Za tebe me nije briga, ali za živote drugih nedužnih ljudi jeste! - glasi jedan komentar.

