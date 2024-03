DA LI JE SRBIJI PRETI TERORISTIČKI AKT? Đorić otkriva: Brzo smo napravili prevenciju, SPECIJALCI SA PUŠKAMA šetaju tržnim centrom!

Tragedija koja je zadesila Rusiju, vratila je u fokus ugroženost Evrope od napada terorista.

Da li nas nakon Moskve očekuje novi talas terorističkih napada i u kojoj meri je Srbija ugrožena, istraživala je novinarka Kurira Jasna Glintić sa sagovornicom prof. dr Marijom Đorić, politikolog.

02:17 DA LI JE SRBIJA UGROŽENA OD TERORISTA? Đorić otkriva: Brzo smo napravili prevenciju, specijalci sa puškama šetaju tržnim centrom!

- Terorizam se može desiti bilo kad, bilo gde, ali i bilo kome. Dakle, nema zaštićenih kada je reč o terorizmu. Talas terorizma je odavno pokrenut, ali se on događa naizmenično. Oni su nekada dominantni u Evropi, a nekada na području Azije i Afrike. Nas interesuje šta će biti sa našom zemljom, a u ovom momentu možemo da kažemo opasnost ne postoji, kao što je to na nivou nekih zemalja. To su kratkoročne procene, a što se dugoročnih tiče moramo biti na oprezu. Dobro je što je naša država podigla stepen bezbednosti, aludiram na tržne centre, gde možete videti specijalce sa puškama - započela je Đorić, pa nastavila:

- Znate, to stvara jedan odvraćujući momenat kada je reč o teroristima ili onih koji žele da stvore paniku kod građana. Dakle, mi smo brzo reagovali što se tiče preventivnih mera. Vidite kako je svet povezan, napad se desio u Rusiji koja je udaljena od nas, a mi smo preuzeli mere.

