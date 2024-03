O događajima 27. marta pre 25 godina, kada je oboren "nevidljivi" avion F-117A, govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Zoltan Dani, penzionisani pukovnik protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije i Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji.

Dani je objasnio kako je teklo praćenje, a potom i obaranje čuvenog "nevidljivog" aviona:

foto: Kurir televizija

- Morate imati jako dobro obučenu poslugu i perfektno podešenu stanicu za vođenje raketa. Kad imate tako uigrani tim rezultat ne može da izostane. F 117 je oboren već četvrtog dana u 20:42 minuta. Naša jedinica je oborila i F 16 drugog maja. F 117 uošte nije nevidljiv.

Pukovnik je zatim izvukao svežanj novina koji je raspakovao, da bi se u njemu pokazalo nešto poput većeg parčeta uglja. Nije se, međutim, radilo o uglju već o delu "nevidljivog" kojeg je naši vojnici oborili 1999. godine:

- Doneo sam deo F 117. To je neki grafit koji služi za izolaciju ili da upija elektromagnetnu energiju. On treba da bude nevidljiv za radarske oči. Mi smo ga, međutim, videli našim osmatračkim radarom P18 metarskog opsega. Na vreme smo javili operativnom centru da imamo neki avion koji ide prema nama. Pripremili smo rakete. Ovi iz operativnog centra su odobrili da mi izvršimo borbena dejstva. Pustili smo ga u zonu uništenja. Jedan od težih momenata jeste da se avion da tako kažem uhvati kako bi se prešlo na ručno praćenje. Naši operativci su to međutim uspeli jer su bili savršeno obučeni i uigrani. Ručno praćenje je počelo.

01:45 PUKOVNIK POKAZAO DEO SRUŠENOG F-117 KOJI GA ČINI NEVIDLJIVIM, pa DETALJNO OBJASNIO kako su ga naši vojnici MAJSTORSKI uhvatili!

Kaže da raketa ne pogađa direktno avion već eksplodira kada mu dođe u neposrednu blizinu:

- Raketa ide u susret avionu i kada priđe na dovoljnu udaljenost bojeva glava eksplodira u veliki broj gelera. Njemu je od te eksplozije otpalo levo krlo i počeo je da pada.

Šljivančanin je ocenio da je oružje naše vojske bilo zastarelo i da je zasluga Danija i njegove vojne jedinice utoliko više vredna divljenja i počasti!

foto: Kurir televizija

- Ja sam ponosan što sam sa mojim prijateljem Danijem u emisiji. Po tome šta je on vama ovde ispričao kao komandant tog diviziona i te raketne brigade, to je bio vrhunac obučenosti ljudi da tako nešto urade. Dani je skroman i ne priča mnogo o tome. Mi smo imali najzaostaliju tehniku. A toliko zemalja sa najsavremenijim naoružanjem nas je napalo. I oni idu da vrše agresiju na jednu tako malu zemlju i sačekuju ih Dani i njegova posada koja obara jedan takav avion tom zastarelom raketom. Zamislite šta bi bilo da smo tada imali neko savremenije oružje?

