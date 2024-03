PODRŠKA ZA RODITELJE MALE DANKE! Majka i otac devojčice koju je oteo Malčanski Berberin putem Kurira POSLALI POTRESNU PORUKU

Roditelji otete devojcice iz Niša, u šoku su zbog nestanka male Danke.

Podsećamo, u decembru 2020. godine, njihova tada 12-togodišnja ćerka je oteta na putu do škole, a potraga je trajala punih 10 dana. Devojčica je pronadjena, a njen otmičar, Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

- U tom trenutku čini vam se da možete sve, a u stvari ne možete ništa. Jednostavno vezene su ruke, ali tih dana sve se motalo u glavi. Svakakve misli, samo je ostala nada i to je bilo znači uvek prisutno i to me je održalo u životu. Nada i strpljenje, ništa više. Preporučila bih roditeljima, bez obzira koliko su sad slabi i koliko su nemoćni, da budu što više stabilni i da imaju nadu - rekla je Aleksandra Karimanović.

01:22 ZA RODITELJE MALE DANKE! Majka i otac devojčice koju je oteo Malčanski Berberin putem Kurir televizije POSLALI POTRESNU PORUKU

- Minuti su trajali kao godine, svake minute ste u stresu. Ne znate šta da mislite, ne znate kako da se ponašate, ne znate kako da funkcionišete. Ja se nadam da će to dete da se nađe, samo treba biti uporan, biti istrajan i imati strpljenja kao što smo imali moja supruga i ja. Tako da molim Boga da se nađe ovo dete - istakao je Robert Karimanović.

foto: Kurir televizija

Aleksandra i Robert kažu da su uz porodicu male Danke svim srcem i poručuju im da ne gube nadu.

Kurir.rs

