"ONA JE KLJUČNI ČINILAC" Major policije rešila misteriju POLIGRAFSKOG TESTIRANJA Dankine majke, pomenula PORUKE I "SUMNJIVI" PUNTO

Major policije Bojana Otović Pjanović je govorila i o majci nestale Danke Ilić i rekla da je majka u drugom stanju, i da se zbog toga nije podvrgla poligrafskom ispitivanju.

Naime, Otović Pjanović je rekla da majka nije odbila poligrafsko testiranje, već da ono prosto ne bi bilo validno zbog njene trudnoće.

- Gospođa je u drugom stanju. Mislim, ko ima i osnovnog znanja zna da u takvim situacijama nema efekta da se neko podrgne poligrafskom testiranju. A što se tiče njenog dolaska, ona moguće da je i sada u policijskoj upravi, jer je ona ključni činilac. Prva je bila na licu mesta. Mi smo nebrojen broj puta izlazili sa gospođom na mesto događaja da nam razjasni neke činjenice i okolnosti. To je sasvim prirodno. Ne samo da je bila ona, bio je i otac. Ne bih sada licitirala i pričala i osuđivala bilo koga. Kažem, istraga je u toku. Naravno da je bila i ona i članovi uže porodice, jer mi moramo krenuti od njih i da bismo dobili sve one ključne informacije od kojih treba da krenemo i da proširimo istragu kao što smo i učinili.

O brisanju poruka iz telefona

Otović Pjanović govorila je i o obrisanim porukama iz telefona majke nestale devojčice, istakavši da će istraga pokazati da li je to sumnjivo ili ne.

- Naše službe rade na tome i to je već u prvim danima urađeno. Da li je to sumnjivo samo po sebi - to će istraga pokazati. Kažem vam, mi moramo da preispitamo sve činjenice. Nekom neverovatno ne bi palo na pamet da zatvori dotok vode kroz taj kanal koji je skoro 7 kilometara. Mi smo insistirali i na tome hvala zaista i ministru i svima njima što smo tražili nacrt tog kanala koji je dugačak 7 kilometara, gde je pritisak vode odrastao čovek da uđe u taj šaht, odnese vas do dve rešetke koje su do izlaska. Znači imamo dve istupne rešetke na putu tog kanala.

- Mi smo insistirali da nam se dostavi u što kraćem roku nacrt tog kanala, da li eventualno postoje neke prečice, krivine, koji je ugao krivina, da li bi se dužina deteta eventualno od 85 centimetara zbog nezgodnog ugla mogla preprečiti pre dolaska do te rešetke. I da se zatvori dotok vode da bi fizički čovek i ekipa ljudi sišli niz taj kanal i utvrdili, proverili da toga nema. I kada neko uradi tako nešto i kada neko ima takvu ideju, onda zaista nema prostora za bilo kakve druge komentare i sumnje da se neće uraditi, da se već nije uradilo verujte mi mnogo toga - rekla je Otović Pjanović.

O "sumnjivom Puntu"

- Da, to sam videla. To sam videla već recimo da je u sredu ili u četvrtak kad je bilo. Znate, postoje policijski službenici koji su operativno uključeni u rad predmeta, a postoje policijski službenici čije je prisustvo na određenim mestima iz nekih drugih namera, kao što je se pokazalo u slučaju ovog policijskog službenika. Ne samo taj punto. Mislim, ja sad da vam kažem, sa jedne kamere tu je bilo bezbroj gradskih kamera, kamera koje su na prilazu kuće, bočne ulice, napravljena je čitava šema ulaznih i izlaznih puteva, to je zaista ozbiljan posao i ozbiljan broj vozila. Sva ta vozila su se morala eliminisati, isključiti, sa svakim vlasnikom vozila obaviti razgovor - rekla je, pa dodala:

- Mi kada radimo prolaz i analizu prolaska kamera i zapisa koje evidentira kamera, radimo analizu vremena prolaska od vremena kada je majka pre svega prošla kroz naselje, kada se parkirala, kada je primetila, kada je preduzela traženje ili koliko je već to trajalo, pa kada je pozvala supruga ostvarila prvu komunikaciju, do mesta izlaska i dolaska policije, uz analizu koliko je vremena bilo potrebno da to vozilo, ako je ušlo u 12 ili u 13.07, da izađe, da uradi, završi, ili ako vidimo na snimku kamera da je neko vozilo se zaustavljalo, pa smo radili analizu da li je možda neko vozilo ili je bio vozač pod dejstvom alkohola, pa je devojčica izletela na ulicu, pa nije video, pa imao potrebu da skloni telo - rekla je Otović Pjanović.

Govorila i o snimku iz Beča U emisiji je pušten snimak na kojem se vidi devojčica koja liči na Danku, a koja je u pratnji dve žene, koje govore na rumunskom. Otović Pjanović je rekla da se u praksi pokazalo da platforma ima svoje velike prednosti. - Naravno da je puštanje snimka išlo uz koordinaciju... Ja ne mogu govoriti o detaljima, svi smo jutros radili do pola pet, lično smo kontaktirali tog gospodina koji je načinio snimak - otkrila je Otović Pjanović. foto: Kurir Kako je rekla, što se tiče objavljavanja snimka, sistem se mora alarmirati. - U interesu je da se bavimo pronalaskom devojčice. Mi ćemo svojim radom pokazati da gostujemo u emisijama, jer imamo šta da kažemo, naši rezultati govore o tome. Rukovodstvo nikada ne bi uradilo nešto ishitreno - kazala je Otović Pjanović.

Interpol raspisao potragu za Dankom Ilić Interpol je raspisao potragu za nestalom Dankom Ilić (2). Za nestalom devojčicom iz Bora na snazi je žuta poternica. Žuta poternica predstavlja međunarodnu objavu za pronalaženje nestalih.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u šesti dan.

U trenutku nestanka, mala Danka je imala ljubičaste pantalone i maslinasto zelenu jaknu.

Danka ima dve godine, smeđu kosu i smeđe oči i visine je oko 85 cm.

Devojčica ima bradavicu, viseću, dužine oko 1cm na resici levog uha, na strani ka licu, i mladež na nadlaktici leve ruke, sa spoljne strane ka leđima, nepravilnog oblika u boji za nijansu tamnijoj od boje kože.