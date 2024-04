"AKO JE DANKA NA SNIMKU IZ BEČA, RODITELJI SU U OZBILJNOM PROBLEMU" Privatni detektiv tvrdi: Dete je onda nestalo DAN RANIJE?!

Sedmi je dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić iz Bora. Podsećamo, policija je dobila snimak iz Beča, na kome je navodno nestala devojčica. Nakon objave snimka, na kom se veruje da je dvogodišnja Danka Ilić, Interpol je raspisao potragu. Na snazi je žuta poternica.

Braca Zdravković, privatni detektiv, gostovao je u jutarnjem programu gde je govorio o ovoj temi. Najpre se dotakao Interpolove žute poternice.

- Crvena poternica je na snazi kada je nešto sto odsto sigurno i kada treba da se određeno lice privede, i da se tačno zna gde je. Žuta poternica, ona nije sto odsto sigurna. Ovo su samo pretpostavke da je devojčica viđena u Beču. Ja bih voleo da je ona stvarno tamo snimljena. Međutim, ono što me brine u celoj ovoj priči sa tim snimcima, to je da su još pre nedelju dana počeli da kruže snimci o nekim Rumunkama koje kupuju dete. Meni ovo dete liči na to dete koje je kružilo internetom još pre nedelju dana - rekao je Zdravković.

Očevidac koji je napravio snimak je naveo da se dete nije odazivalo na ime kojim su ga Rumunke zvale i da se ona opirala, da nije želela da razgovara sa njima. Maja Jovanović, Generalni sekretar "Biroa za borbu protiv trgovine ljudima", otkrila je našta ovakav opis ukazuje.

- To liči na malo dete. Druga stvar koja je jako važna. Deca u tom uzrastu jako liče jedna na drugu. Takođe deca u tom uzrastu mogu biti ljuti prema roditeljima i ignorisati ih. Tako da nije potvrđeno da je na snimku devočjica Danka Ilić i u tom slučaju se mora nastaviti potraga - rekla je Jovanović.

Zdravković se dotakao snimka devojčice iz Beča i otkrio kako su tako brzo uspeli da pređu granicu ukoliko je mala Danka stvarno na tom snimku.

- Ako je to tačno, da je ta devojčica Danka. To ukazuje da su roditelji debele u problemu. Posle samog nestanka deteta, nakon 20 minuta, policija iz Bora je bila na samom licu mesta. To je ipak jako mali period da se pređe granica. To ukazuje da je dete dan pre toga već prešlo u Rumuniju, iz Rumunije za Beč. Mada meni ovo to ne liči na tu priču, jer mi se ovo dete na snimku normalno ponaša kao i te žene. Takođe, da je otmica u pitanju zbog nekog interesa novca ili trgovine organima dete ne bi bilo ovako izvedeno na javno mesto - rekao je Zdravković.

Novinarka Vera Marjanović tvrdi da se mnoge informacije koje su dostupne u Srbiji ne poklapaju sa onima koje su u Austriji.

- Očevidac koji je napravio snimak je izjavio austrijskoj policiji da je dete vrištalo i otimalo se. Da su joj žene govorile na rumunskom jeziku. Puno je po našim medijima informacija koje se ne poklapaju sa onim što mi znamo ovde u Beču - rekla je novinarka.

