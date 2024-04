ZBOG OVOG SUMNJAMO DA JE DANKA Srbin iz Beča koji je podelio SNIMAK: Ceo grad je pokriven kamerama, do sad bi našli neki TRAG

Srbin iz Beča Saša Božinović, predsednik Srpskog kulturnog centra u tom gradu rekao je za Kurir da su snimak na kom se vidi devojčica, koja neverovatno liči na dvogodišnju Danku Ilić iz Bora koja je nestala pre sedam dana u Banjskom polju, dobili juče popodne i to od ambasade.

Podsetimo, devojčica Danka Ilić iz Bora nestala je u utorak oko 13.45 sati kada je u borskom zaseoku Banjsko polje nestala dok je bila u društvu svoje trudne majke Ivane i trogodišnjeg brata na porodičnom imanju svoje majke. Devojčica je prema tvrdnjama majke nestala dok je se ona okrenula da sinu da vode. Danka Ilić je u trenutku nestanka imala kosu vezanu u repić, maslinasto zelenu jaknu, ljubičaste pantalone i crne patike. Za devojčicom je raspisana žuta Interpol poternica.

raspisana žuta poternica za devojčicom dankom ilić foto: MUP Srbije, Printscreen/Interpol

- Snimak smo dobili juče popodne koji su nam poslali iz ambasade, uz molbu da to podelimo na društvenim mrežama i u našim grupama kako bi što veći broj naših ljudi koji žive u austrijskoj prestonici to video - kaže Božović za Kurir i dodaje:

- Snimak na kome se može videti devojčica koja podseća na nestalu Danku Ilić napravio je jedan naš zemljak koji se tek nedavno doselio u Beč, bukvalno čovek ne zna ni jezik. On je taj snimak objavio na svojim društvenim mrežama, ali i poslao i bečkoj policiji i sistemu "Pronađi me" koji su brzo reagovali. Tada nam je došla molba iz ambasade da podeli snimak u cilju da se to dete što pre nađe.

saša božinović, u ime udruženja podelio snimak nestale devojčice foto: Facebook

Kako je istekao Božović, i njemu na tom snimku deluje da je devojčica koja se nalazila na stanici u Beču u društvu dve žene zapravo liči na Danku Ilić.

- Moj neki subjektivni osećaj je da je to ovo dete, ali to se nikad ne zna. Jako dobra stvar je što su svi odmah reagovali. Naime, ovaj snimak je podeljen svim srpskim udruženjima u Beču, a takođe, dobra stvar je što je ceo grad pokriven kamerama i to će sigurno pomoći u potrazi za devojčicom - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Pored toga što je grad pokriven kamerama, na tako promentnim delovima grada, kao što su stanice ima toliko nadzornih kamera da je policija sigurno do sada već neki trag pronašla.

Božović je dodao da je rodom iz Majdanpeka i da imaju puno članova u svom udruženju koju su i iz Bora i poznaju porodicu nestale devojčice.

01:39 Snimak iz Beča na kome je navodno Danka Ilić

- Hteo bih da dodam da smo primetili još jednu nelogičnost sa snimka gde se nalazi devojčica koja podseća na Danku, a to je da sve žene koje imaju decu u Beču koriste kolica kada su deca u tom uzrastu, ali i zbog toga što se deca kada ulaze u metro ili neko drugo gradsko prevozno sredstvo voze u kolicima, a u ovom slučaju, koliko se vidi na snimku njih nema u blizini - kaže Božović i dodaje da se nada da će dete naći živi i zdravo.

- Od samog početka pratimo nestanak devojčice i sa nestrpljenjem očekujemo vesti. Bilo bi najlepše da je pronađu sada u Beču i da je dete živo i zdravo, a taj ko joj je naudio bude kažnjen. U austrijskim vestima i na portalima se od juče munjevito šire vesti o nestaloj devojčici i to će sigurno pomoći da neko javi još neku informaciju vezano za njen nestanak.