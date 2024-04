O NJIHOVOJ LJUBAVI JE SNIMLJEN FILM, VOLELI SE 19 GODINA! Malena je umrla, on ima novu, ponovo je doleteo iz Afrike i ovo uradio

Sve je počelo 1993. godine kada je Stjepan Vokić i Brodske Varoši u ribnjacima kod Brodskog Stupnika pronašao rodu slomljenog krila koju su ranili lovci. Ona je tada trebalo da odleti u Afriku, ali zbog povrede nije mogla.

Nazvao ju je Malena. Brinuo je o njoj, a 2002. pronašla je ljubav u Klepetanu. Svake godine se vraćai. Za 19 godina imali su 66 ptića. Svake jeseni Klepetan je odlazio u Afriku, dok je Malena ostajala u selu sa Stjepanom.

Uginula je 2021. O njima je snimljen i film Starac i roda.

Stjepan je brinuo o Malenoj dok se Klepetan ne vrati foto: Printscreen

Klepetan se sada ponovo vratio u Brodski Varoš. Kad je sletio odmah je posetio mesto gde je pokopana Malena, a nakon toga je prionuo da završi gnezdo za nove potomke.

Rode Malene više nema. Ali Klepetan, Malenin mužjak prošle je godine doveo novu ženku. Ime joj je Mlada i ona je ove godine došla desetak dana pre njega. U sredu je oko 12 sati i on sletio na školsku livadu u Brodskoj Varoši.

Stjepan i Malena foto: Printscreen

- Došao je poslednji, jer očigledno putuje iz daleka. Pre nekoliko godina su mi prijatelji iz Nemačke koji prate rode pomoću GPS javili da su njegov čip očitali na jugu Afrike oko Kejptauna, onda nije ni čudo što mu treba toliko. Mislim da su i godine u pitanju, ipak je njemu 35 godina, možda i koju više i treba mu češće stajanje radi odmora. Uprkos novoj mladoj Klepetan je i dalje veran svojoj Malenoj. Obavezno poseti njeno posljednje počivalište ispod jabuke u školskom vrtu. Kakva je to ljubav, nisam mogao verovati, i sada sam siguran da ptice pamte - ispričao je Stjepan koji je decenijama brinuo o Malenoj.

Stjepan i Malena foto: Printscreen

Zbog slomljenog krila ona je zime provodila sa Stjepanom, a leta sa svojim Klepetanom. Stjepan je sve godine dok je Malena bila živa učestvovao i u podizanju brojnog naraštaja roda, a Klepetan ponovno gradi gnezdo za mlade.

- Do sada je odneo celi naramak grana koje sam mu pripremio. Mislim da je ženka već snela jedno jaje, on užurbano radi kako bi uskoro gnezdo bilo gotovo. Njegova nova ljubav nije ništa radila oko gnezda jer one to ne znaju. Njihov je posao da, kad mužjaci donesu grane, samo ih rasporede u gnezdu. Nešto kao kod nas ljudi, one su zadužene za raspoređivanje novca - nasmejao se Stjepan.

Klepetan i Malena foto: Printscreen

Dodaje da je i sad desetak dana morao brinuti o Klepetanovoj novoj curi.

- Podsetila me na Malenu, stajala je celo vrijeme u gnezdu i gledala prema istoku, jer znala je iz kojeg će smera doći. Malo je probirljiva kada je hrana u pitanju, neće ništa da jede osim svinjskog buta, ne daj Bože da bude masnoće, neće to ni pogledati. Nije nju briga što je moja penzija mala. Moram priznati da sada kako je Klepetan došao, više se međusobno zabavljaju i odlaze zajedno u lov na gliste, žabe i puževe, ali kada se izlegu mladi doći će mi žicati hranu - kaže Stjepan za 24. sata.hr

Klepetan, Malena i njihovi potomci foto: Printscreen

Nije mu teško, uprkos tome što je i on u godinama, pripremio je pribor i, čim malo otopli, krenuće na obližnje ribarske kanale da lovi ribu jer sveže uvek mora biti.

- Bitno je da je on došao, a za ostalo ćemo se snaći - rekao je Stjepan.

