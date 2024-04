PONAŠANJE JEDNE MAJKE U PRODAVNICI ŠOKIRALO MNOGE: Dete udara u rafove i ljude! Ni "izvini" da kaže! Deca su divlja i raspuštena!

Ponašanje jedne majke i njene ćerke u jednoj prodavnici iznenadilo je mnoge kupce!

Naime, njena devojčica vozila je trotinet po radnji, udara je u rafove i ljude dok je njena majka ćutala.

- Devojčica kroz radnju vozi trotinet. Udara u rafove, ljude, mama ćuti. Mala se zamara, daje majci, ona uzima i kako gleda odeću, ne vidi da udara ljude oko sebe onim tortinetom. Udari prodavačicu, ne kaze ni "izvinite" al se brecnu kad joj je rekla "ostavite kod vrata" - Pa da mi ukradu! - napisala je jedna korisnica mreže X i dodala:

- Molim vas prestanite da pravite svet samoživih idiota koji misle da im je sve dozvoljeno. I kada ste već krenuli u šoping s detetom i toritinetom, ne dajte mu da ga vozi po tržnim centrima i radnjama i kažite "izvinite" ako nekoga udarite tim.

Jedan korisnik naveo je da taj trotinet može da se sklopi i nosi u ruci.

- Šta da kažem, dođu mi u prodavnicu za kućne ljubimce sa decom, to jurca po radnji, gnječi one igračke za pse što pište, diraju poslastice za pse...a psi sede kod pulta, gledaju i ne veruju. Deca su bre raspuštena i divlja, ali kad vidim roditelje, deca me ne iznenađuju - navodi se u jednom od komentara.

