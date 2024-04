Prema najnovijim istraživanju Instituta za za javno zdravlje Srbije dr Milan Jovanović Batut, adolescenti su zadovoljni svojim životom. Ispitanici su kvalitet svog života ocenili prosečnom ocenom 8,3 od mogućih 10.

Međutim, jedan aspekt istraživanja skrenuo je posebnu pažnju. Najveći broj učenika i učenica prvog razreda srednje škole (41 odsto) prvi seksualni odnos imao je u 15. godini.

Ono što je posebno odskočilo kao rezultat je podatak da je petina đaka prvo intimno iskustvo imala i pre 11. godine.

02:12 ŠTA ZNA DETE ŠTA JE SEKSUALNOST? Stručnjaci složni: Banalizuju čitav doživljaj seksa, a najčešće su NAJVEĆI KRIVCI RODITELJI

Kada su deca spremna za prva seksualna iskustva i da li dovoljno razgovaramo sa svojom decom voditeljka Pulsa Srbije Anastasija Čanović pitala je dr Aleksandra Miloševića, urologa i seksologa i Mariju Milenković, psihoterapeuta i pedagoga.

foto: Kurir televizija

- Ne može jedna devojčica ili jedan dečak, svejedno, u tim negde godinama da spozna suštinu seksualnosti. On može na nagonskom nivou da bude negde zreo i mi smo imali i u istorijatu, da kažem, civilizacije trudnoće i kod jako, jako mladih devojčica. Dakle, nije problem u tome. Problem je u psihološkom doživljaju te seksualnosti. Kakav će on kasnije pečat ostaviti na naš život, kako ćemo birati partnere, da li ćemo i kako zadovoljno ili nezadovoljno živeti u svojim vezama i kako ćemo dalje birati. Dakle, vrlo je važno jer se na osnovu toga formira i porodica i na osnovu toga se formira i društvo. Dakle, eto toliko označaju seksualnosti iako ona može da deluje nešto kao pojam o kome ne treba puno pričati - smatra Marija Milenković.

Doktor Milošević ima veoma zanimljivu teoriju o seksualnosti.

foto: Kurir televizija

- To je najbitnija osobina svih živih bića, naravno i ljudskih, koji su tu seksualnost doveli možda na najviši neki nivo. I ona je biološki nas prati kroz ceo život. Znači, od intrauterinog razvoja, tu se već vide znaci seksualnosti, kad se definiše pol, već trećeg meseca, počinje neki dodiri, počinju polnih organa, neka igra, znači, kad nema uticaja roditelja. Ali od prve do treće godine, uticaj roditelja može mnogo da pokvari našu seksualnost. Jer mi identitet svoj ljudski stvaramo do treće godine, tad postajemo ili binarna ili nebinarna bića. Na seksualnost našu, znači, koja je prirodna jedino u utrobi majke, počinje da utiče sve sa strane. Znači, socijalno okruženje, ekonomija, način ponašanja, i to je ono što ne valje, što kvari seksualnost. Znači, mi nismo prirodni više. Mi do treće godine formiramo svoj identitet. Roditelji mogu do treće godine da utiču, najviše utiče do sedme godine na našu seksualnost, zato što ako brane masturbaciju u sedmoj godini ili osmoj godini dodirivanje polnih organa, oni će odmah praviti neke frustracije - smatra Milošević.

Kurir.rs

