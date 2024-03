IMALA SAM ODNOSE S DRUGOM MOG DEČKA NA SOFI, PODU I STOLU, PA SAM SAZNALA JEZIVU ISTINU: Kad sam videla slike, bilo mi je muka

Devojka (23), kao i mnogi mladi, upustila se u seks za jednu noć, iako je u vezi. Mislila je da će se nakon toga brzo vratiti svom normalnom životu, kasnije je otkrila gorku istinu.

Potražila je pomoć od stručnjaka za muško-ženske odnose i napisala joj:

- Osećala sam se krivom zbog veze za jednu noć dok nisam otkrila da je i moj dečko varao - sa istim muškarcem. Čim je prijatelj sa koledža mog dečka ušao, znala sam da sam u nevolji.

foto: Shutterstock

Seksualnost njenog dečka je upitna

- Imam 23 godine, a moj dečko ima 26. Zajedno smo godinu dana i naša veza je bila savršena dok jedne noći nije doveo ovog prijatelja. On takođe ima 26 i prelep je. Odmah sam osetila privlačnost. Moj dečko je otvorio nekoliko piva i onda smo popili malo vina i on se brzo napio i otišao u krevet u roku od nekoliko sati.Moj prijatelj i ja smo pustili film ali čim je počeo on je počeo da me muva.Završili smo tako što smo imali seks svuda – na sofi, podu i kuhinjskom stolu, sve dok je moj dečko spavao gore - objasnila je svoju situaciju.

Zbunjena devojka je nastavila:

- Od tada sam videla svog druga nekoliko puta i uvek je flertovao sa mnom, ali srećom moj dečko je bio sa mnom pa se ništa više nije desilo. Ne znam da li je to zato što imam grižu savesti, ali ja pitala sam se gde mi je dečko jedne noći.Pogledala sam njegov mobilni i pripalo mi je muka kad sam videla gole fotografije njegovog druga, nekoliko fotografija mog dečka i jedna zajednička. Šta se dešava? Zbunjena sam - zaključila je devojka.

foto: Profimedia

Izgubljeno poverenje

Stručnjak za veze joj je rekao:

- Postoji samo jedan način da saznaš šta se dešava, moraš da razgovaraš sa svojim dečkom. Bez obzira da li se ovaj prijatelj poigrava sa tobom, ti i tvoj dečko morate da shvatite zašto ste oboje bili u iskušenju da uradite to – i što je najvažnije, da li sada možete jedno drugom da oprostite ili ne. Trebalo bi da ga izbegavate u potpunosti dok vi i vaš dečko ne budete stabilni ponovo - savetovala je ona, prenosi The Sun.

(Kurir.rs/Net.hr/A.G.)

