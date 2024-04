ŠTA JE VOJSKA SRBIJE POKAZALA VEŽBOM "VIHOR 2O24"? Stručnjaci analiziraju napredak u naoružanju: Jaka vojna struktura je neophodna

Na Pešterskoj visoravni održana je združena taktičko-napadna vežba "Vihor 2024", na kojoj je učestvovalo 2.000 pripadnika Druge brigade vojske Srbije i pridruženih jedinica, sa 350 borbenih sredstava.

Prvi put je prikazano dejstvo dronova-samoubica i drugih modernizovanih sredstava i sredstava u razvoju, među kojima su izviđačka bespilotna letelica „pegaz“, dron malog dometa „vrabac“, naoružana bespilotna letelica kratkog doleta „senka”, kiler dron „osica”, naoružani dron „obad“, kao i naoružani mini kvadrikopter „komarac“.

foto: Printscreen/RTS

Pored državnog vrha na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i ministom odbrane i mandatarom Milošem Vučevićem, vežbi je prisustvovao komandat KFOR-a general major Ozkan Ulutaš. To je prvi put da jedan komandant međunarodnih mirovnih snaga pod vođstvom NATO, zasnovanih na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine prisustvovao prikazu sposobnosti Vojske Srbije.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali novo naoružanje naše vojske bili su Ljuban Karan, potpukovnik KOS u penziji, potom Ivan Miletić, stručnjak za odbrabu i bezbednost i dr Luka Kastratović, general major u penziji.

Kastratović već decenijama pomno prati, odnosno poznaje snage naše vojske, pa je odgonetnuo da li je sadašnja zaista kompaktnija od prošle:

- Ova vežba "Vihor 2024" nije ništa novo, sve vojske, a posebno naša ima iskustvo, ali i vojska Jugoslavije. Postoje godišnji planovi obuke, taktičkog i strategijskog nivoa. Ako uporedimo vojsku posle 5. oktobra i danas, ipak je to velika razlika. Tada je smanjeno brojno stanje, vojno naoružanje je uništeno, više nije ni tajna da su tenkovi istopljeni u našim fabrikama. Tako da, u ovih 20 godina, vojska se naoružavala, uvedeni su novi PVO sistemi i imamo obučenu i sposobnu vojsku. Ovog puta, videli smo da je program vodio general Stašević, komadant Druge brigade, a prošle godine sam sa članovima kluba generala obišao tu jedinicu i uverili se u njihovu borbenu gotovost.

Miletić je diskutovao o tome, s obzirom da je najavljeno najmodernije naoružanje, da li postoji dovoljan kapacitet ljudi koji mogu rukovati tako delikantnim napravama:

04:12 ŠTA JE VOJSKA SRBIJE POKAZALA VEŽBOM VIHOR 2O24? Stručnjaci analiziraju napredak u naoružanju: Jaka vojna struktura je neophodna

- Vojna vežba traje negde od početka aprila, a mi smo videli pokazni deo, to je ono za javnost. Vojska se uvežbavala na svim tim sredstvima i tome služe vojne vežbe. Prvo, sa tim vežbama se proverava borbena gotovost, a drugi deo je da se vojnici uvežbaju i da pokažu oficirima da umeju da barataju tim sredstvima. Ono što smo mogli da vidimo, ono što je javnost mogla da vidi jeste da je srpska vojska jako moderna, tehnički osposobljena sila, koja može ispuniti zadatke koji se pred njom postave. To je vrlo jasno. Vojnici bi rekli da je ovo danas bilo vrlo dobro, a ja kao civil bih rekao odlično. Generalno, moram da kažem, da se u pokaznom delu videla sinhronizovanost i uvežbanost naše vojske od pešadinca, pa do vazduhoplovstva, sve je išlo kao sat. Vojna preciznost je bila na nivou.

Karan je objasnio zbog čega je neophodno ulaganje novca u vojsku, kao i to da li snažnija vojska ima odvraćajući faktor za druge koji bi pokušali da je ugroze:

- Nikada nije bilo jasnije da nam je jaka vojska neophodna kao odvraćajući faktor od bilo kakvog ugrožavanja. Bolje rečeno, bez jake vojske nema opstanka Srbije i to ljudi moraju da shvate. Svi znamo da bi najbolje bilo da sve pare damo u nekakvo podizanje standarda, ali jednostavno, situacija je takva da bi gubitkom naše države izgubili sve. Nisu od juče tedencije da se Srbija rasparča, ali ponovo se bude ti apetiti koje smo već gledali. Da ne pričamo o tome, uvek smo imali i te unutrašnje snage koji su umesto da se mobilišu oko odbrane nacije, oni su se angažovali da razvodnjavaju, da to nije potrebno, da je bacanje para.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:37 SAMO JAKA VOJSKA MOŽE DA SPREČI DALJE KOMADANJE SRBIJE Starović: Svedoci smo da nam spremaju nove presedane, NEK RAZMISLE TRIPUT