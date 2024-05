ŠTA TREBA ZNATI PRE ODLASKA NA ESTETSKU INTERVENCIJU? Dr Nada Macura savetuje koje korake treba preduzeti PRE ODLASKA LEKARIMA

Sve češći primeri žena koje su doživele pakao na rutinskim estetskim zahvatima bili su tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji.

Nakon što je razgovarala s Hrvaticom Mateom Rogić, koja je unakažena prilikom korekcije usana, voditeljka Olja Lazarević ugosila je dr Nadu Macuru i urednika portala za estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju Juricu Radovića.

- Nisam detaljno upoznata sa ovim slučajem i moram da kažem da se ograđujem. Ako je lekar licenciran, to podleže naravno i lekarskoj komori. Ali i kod nas je bilo takvih slučajeva. Tako da ja se zalažem za to da se prethodno proveri kod koga idete i da li je taj hirurg uzeo u obzir celokupnu biohemijsku situaciju pacijenkinje. Jer nije samo otići na estetsku korekciju, nego morate voditi računa o tome da li vi imate neku alergiju ili neki eventualni dodatak. Međutim, greške se dešavaju, to stoji. Kako će vaša sagovornica uspeti da reši taj problem, ne znam. Ne verujem da je namerno, ali u svakom slučaju ostavlja na neki način moju sumnju da je to ipak teška telesna povreda - rekla je Nada Macura.

Drugi sagovornik detaljnije je govorio o slučaju.

- Matea je prevarena je na osnovu internet malverzacija. Naime, ona je žrtva, nakon što je jedan portal u Hrvatskoj dotičnom lekaru doelio pet titula najdoktor. I to je ispalo kao da su ga izabrali pacijenti. Dakle, ova devojka ona je tražila najboljeg lekara i naravno izabrala nekoga kojega su potvrdili pacijenti. A za to prizanje potrebno je da se dobije svega deset pozitivnih recenzija. Dakle, vi možete izmanipulisati sa tim, a portal se apsolutno ogradio od slučaja i rekli da su i oni imali problema sa dotičnim lekarom. On je počeo je da operiše te žene, a Matea nije jedina od unesrećenih pacijentkinja - rekao je Jurica Radović.

