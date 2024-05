HRVATICA HTELA DA PUNI USNE, LEKAR JOJ STAVIO ZLOGLASNI MATERIJAL?! Nijedna klinika ne sme da mi garantuje DA ĆE ISPRAVITI GREŠKU

Rutinski estetski zahvat iscrtavanja trajne šminke usana po jednu Beograđanku pošao je po zlu. Želeći da se ulepša, nije ni sanjala da će joj se nakon ove intervencije inficirati cela usta do te mere da ne može da guta hranu, a da tečnost pije na slamčicu.

Nažalost, ovakvih primera u poslednje vreme je mnogo. Ne samo u Beogradu, već i u regionu. Često, isti lekari ordiniraju po većim gradovima bivše Jugoslavije. Loše iskustvo sa jednim od lekara plastične hirurgije, imala je i Matea Rogić, koja se uključila u jutarnji program Kurir televizije Redakcija.

- Preko poznanice sam došla do tog doktora, htela sam da ispravim asimetriju usana. Po preporuci sam došla do jednog lekara u Hrvatskoj, navodno najboljeg doktora. Ja jesam došla na punjenje svojih usana i ajmo reći da je sve proteklo u redu, imala sam hematom, otekla mi je i skroz pocrnela usnica, ali nakon nekog vremena sam videla da imam neravnine, da to nije to što sam ja htela. Pojavili su mi se kvržice na doljnim i gornjim usnama, kontaktirala sam doktora, a on je rekao da je to sve u redu - započela je svoju priču Matea Rogić.

- Zatim sam potražila drugo mišljenje, i tu su mi oni rekli da se verovatno radi o sredstvu koja nije razgradivog materijala, te da mi oni ništa neće dirati dok ja ne saznam šta mi je u usnama aplicirano. Nakon toga sam ja više puta kontaktirala doktora zbog tih kvržica, i u jednoj od prepiski on je meni rekao da mi je aplicirao taj zloglasni biopolimer. I tu onda počinje moja drama.

Čitav slučaj dospeo je i do suda, a epilog se ne nazire ni posle dve godine.

- Pošto ja nisam dobila nikakvu medicinsku dokumentaciju od doktora, apsolutno ništa, ja sam predala to sve svojim advokatima koji su poslali prijavu, jer nisam dobila niti račun, niti medicinsku dokumentaciju, niti sam potpisala da pristajem na takav zahvat. Nakon otprilike dve godine suđenja lekarska komora izrazila je pozitivno mišljenje i prihvatila moju prijavu. Doktor donosi moju medicinsku dokumentaciju i tu piše da mi je apliciran akvamid. Obustavili smo slučaj dok ne dobijemo odluku od državnog tužilaštva da vidimo da li će se podići optužnica.

Otkrila je i hoće li moći da ispravi na svojim usnama grešku koja joj je napravljena.

- Pa to se mora operativnim putem izvaditi, s tim da ja sam razgovarala sa nekoliko doktora i poliklinika i niti jedna poliklinika mi ne može garantovati da će to sve jednim zahvatom uspeti da izvade, znači, minimalno s dva zahvata. I nakon njih ostaju neravnine koje se moraju opet popuniti sa hijaluronom kojeg sam zapravo i htela, a dobila sam skroz nešto drugo.

