DRUG HOĆE DA ZATEŽE GOSPOĐE PO HOTELIMA U NJUJORKU, KAKO TO DA URADI?!: Šok objava! Estetičari na crno zarade na HILJADE evra!

"Drug se bavi estetskom medicinom, lekar je po profesiji. Ima kombinaciju da dolazi za Njujork i "zateže" babe i starije gospođe. Radio bi u hotelu i kod njih u kućnim uslovima. Koliko bi to moglo da bude zeznuto ako ga neko prijavi?".

Ovo skandalozno pitanje postavila je nepoznata osoba na Fejsbuk grupi "Srbi u Amerci", šokiravši sve članove svojim upitom.

Ljudi su bili u šoku da se neko ovako javno raspituje kako da prekrkši zakon, a i samom činjenicom da planira da estetske zahteve sprovodi u hotelu i po kućama.

foto: Printskrin/Facebook

- Strašno, gde mu je savest?! Ne daj, bože, da nekoga unakazi! Koji bi to doktor ikad išao po kućama i hotelima da radi takve zahvate?! On to može raditi samo u uslovima koji to omogućuju, sve mora biti sanitetski čisto. Gde je on završio fakultet? Neka ga bude sramota što je i pomislio tako nešto. Zbog takvih nesavesnih "doktora" mnogo ljudi je nastradalo i umrlo. Prvo će početi sa botoksom, a onda će mu se pare osladiti pa će hteti da ugrađuje grudi i zadnjice po nekim podrumima. Da je neki dobar već bi u Srbiji zarađivao brdo love jer mnogo žena, pa čak i muškaraca, ide na estetske korekcije koje nisu tako jeftine - napisao je jedan član.

- Reci mu da se vrati nazad na fakultet jer je izgleda zaboravio ono što je učio - bio je komentar drugog.

Mnogi su podsetili osobu koja je objavila ovaj post, a i njegovog druga, da u SAD može da dobije ozbiljnu kaznu zatvora zbog ovakvog dela.

foto: Shutterstock

- Kako misli da radi hirurgiju u hotelskoj sobi odakle mu ta ideja?! Pa, još u SAD gde ti ne gine zatvor i novčana kazna. Da ne pričam šta bi ti unakaženi pacijenti uradili...jer u takvim hotelskim uslivima moze da izađe samo unakažen. Sumnjam da je tvoj drug i lekar, jer da jeste ne bi mu na pamet palo da tako nešto radi van hirurške sale - naveo je jedan od članova grupe.

- Može da ode u zatvor, i to sigurno višegodisnju, ako ne i na dve decenije. Ovde je zakon veoma jasan, i ko ga ne poštuje, sledi mu i propisana kazna za to.

Inače, da naši estetičari odlaze na "tezgu" u druge zemlje, mediji su pisali i ranije.

Nedavno su hrvatski mediji otkrili da neki od naših estetičara za vikend iznajme stan u Zagrebu gde obrade i do 50 klijenata, zarade desetine hiljada evra i vrate se natrag u Beograd. Iako dozvolu za rad nemaju, a sredstva koja koriste nisu odobrena, pumpaju usne, ubrizgavaju preparate u čelo, nos, bradu...

Za ovaj unosan posao koji se obavlja mimo svih pravila javnost je saznala kada je ekipa emisije "Provjereno" koja se emituje na televiziji Nova upala u zgradu u kojoj se odvijaju ovi zahvati i svedočila kako se radi u ilegali.