"IMAMO 2 DANA DA SE SPREMIMO ZA POLARNU SVETLOST" Evo kako nastaje Aurora borealis: Imamo li razloga za brigu?

Polarna svetlost zapažena je u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, a bila je vidljiva i širom Srbije. Kako objašnjava meteorolog amater Ivan Ristić, iako je Aurora borealis potpuno neobična pojava za naše područje, nema razloga za brigu, jer je u pitanju potpuno prirodni fenomen.

Kako je objasnio Ristić, polarna svetlost je nekada išla do Poljske, a sada je vidimo i na prostoru cele Srbije.

- Polarna svetlost je nekada išla do severa Poljske. Sada se mi na Balkanu radujemo kada je vidimo. Mogla da se vidi i na Zlatiboru i u Kikindi. Zapadnije od nas bilo je takođe ovih pojava - kaže Ristić.

Ističe i da i da polarna svetlost nastaje usled erupcija koje se događaju na Suncu, a da bi ova pojava bila vidljiva u Srbiji, potrebno je da prođe dva dana od erupcije.

- Dešavaju se erupcije na Suncu, koje se inače dešavaju jednom u 11 godina. Sada smo u maksimumu tih aktivnosti Sunca, kada se dešavaju te erupcije. To su čuvene sunčeve pege, sada ih ima mnogo i to je taj solarni vetar koji dolazi i do Zemlje. On prolazi brzinom oko 1.000 km u sekundi. Do Zemlje on stiže za dva dana, dakle, imamo dva dana da se pripremimo za nju - kaže Ristić.

Promene u magnetnom polju zemlje dovode do ovih pojava, objašnjava Ristić.

- Ono je povezano sa strujom, očigledno je da se ta rotacija malo usporila, tako da te sunčeve oluje sve više mogu da odu na jug. Crvena boja znači da je oluja mnogo visoko, da je baš na krajevima te naše atmosfere. Obično je vezana i za kiseonik, te neke faze promene kiseonika mogu da dovedu do pojave crvene boje. Definitivno u ovome treba da uživamo, nema razloga za brigu - kaže Ristić.

Podsetimo, u Srbiji se polarna svetlost poslednji put videla u novembru prošle godine, a kako navode stručnjaci, ova pojava biće vidljiva do ponedeljka uveče iznad severne hemisfere i na nižim geografskim širinama.

