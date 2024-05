5 STVARI ZBOG KOJIH MOŽETE DOBITI PO DŽEPU U NEMAČKOJ: Za psovanje i pokazivanje srednjeg prsta mogu vas kazniti i sa 4.000 evra!

Ljudi u Nemačkoj vrlo poštuju svoje zakone i većina Srba koja dođe da živi i radi tamo, spremna je da se prilagodi. Međutim, u Nemačkoj, kako pričaju naši, postoje neki zakoni koji Srbe vrlo iznenade i za koje im je potrebno više vreme da se naviknu.

Srpkinja koja živi u Nemačkoj pobrojala je na Tik Toku pet stvari koje su zabranjene u toj zemlji, a da to možda niste znali. Kao prvu navela je uvrede.

foto: Tik Tok Printscreen

- Uvrede su u Nemačkoj zabranjene zakonom i kazne za iste iznose od 150 do 4.000 evra. Znači od plaženja jezika, preko pokazivanja srednjeg prsta do psovki mogu vas dovesti do ozbiljnih novčanih izdataka. Tako da, vodite računa kad psujete i bar nemojte to raditi na nemačkom - navodi ona u videu.

Druga stvar koja je veoma kažnjiva u Nemačkoj je, kako kaže, buka. Posebno se to ne toleriše nedeljom kada su Nemačkoj ulice prazne kao da će, navodi, za koji trenutak smak sveta.

- Buka je veoma kažnjiva u Nemačkoj, posebno nedeljom kada je čuveni ruhetag ili radnim danima iza sedam sati uveče. Znači, u tom periodu nema korišćenja bušilica, kosilica za travu ili recimo recikliranja staklenog otpada. Ta buka može biti veoma kažnjiva.

Njen treći savet je da se auto ne pere ispred svoje kuće ili zgrade, posebno ne sapunicom.

- Pranje kola ispred svoje kuće ili zgrade je takođe zabranjeno, osim na baš označenim mestima, jer prljava voda i sapunica mogu doći u dodir sa vodom za piće. Tako da koristite perionice - zaključuje ona.

Takođe, ne zaustavljajte se na autoputu u zaustavnoj traci ni pod tačkom razno, kaže, osim ukoliko vam je auto u kvaru.

- Ukoliko ste slučajno ostali bez goriva na autoputu, to ponašanje se smatra veoma neodgovornim i jako je kažnjivo. I, peto, ukoliko se parkirate na ulici, obavezno se parkirajte isključivo u smeru vožnje - savetuje ova žena naše gasterbajtere u Nemačkoj.

Da neka od ovih pravila naši ljudi zaista teško razumeju potvrdili su i u komentarima:

foto: Shutterstock

- Parkiraju se tik uz trotoar, a zabranjeno je zaustavljanje u zaustavnoj traci - čudio se jedan pratilac.

- Za kontra parkiranje sam dobila kaznu od 30 evra. Nisam ni znala da se to ne sme. A buka je kod nas zbaranjena posle 22 sata leti i 20 sati zimi... - dodao je drugi.

- Stvari koje ljude ostave napolje, takozvani "sperrmull", ne smeju da se uzmaju, iako su za bacanje. To se kažnjava, jer je to krađa - objasnila je jedna korisnica društvenih mreža koja živi u Nemačkoj.

Bilo je i onih koji su istakli da se ti zakoni ne poštuju uvek i za sve:

- Radi se o tome da oni mogu da rade šta hoće, a stranci ništa. To je jako bitno reći.