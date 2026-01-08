Slušaj vest

Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga.

Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru, Valjevu, Požegi, Užicu, Novom Pazaru, Ivanjici i Kruševcu, dok je u pojedinim delovima Beograda izmenjen javni prevoz. Nadležne službe apeluju na opreznu vožnju i korišćenje zimske opreme do stabilizacije vremenskih uslova.

Vodostaj Drine

Zbog naglog povećanja vodostaja Drine, koja se izlila u nebranjenom delu, proglašena je vanredna odbrana od poplava. Vodostaj Drine nakon blagog pada od sinoć je u stagnaciji, ali su mere vanredne odbrane od poplava na snazi u narednih sedam dana.

Prema rečima nadležnih, trenutno nema opasnosti po živote ljudi, stambene objekte ili putnu infrastrukturu, a građanima se savetuje da reci ne prilaze iz znatiželje jer postoji opasnost od iskliznuća.

Uprkos tome što je situacija u priobalju reke Drine trenutno stabilna, sve ekipe Sektora za vanredne situacije, javno vodoprivrednog preduzeća "Srbija vode" kao i nadležnih gradskih službi su na terenu i situaciju prate iz sata u sat.

Nevolje sa strujom

Deo građana Loznice i Malog Zvornika ima velikih problema sa snabdevanjem električnom energijom. Situacija je od jutros nešto povoljnija nego što je to bio slučaj juče, ali je na terenu i dalje mnogo problema – kako za građane, tako i za ekipe Elektroprivrede Srbije koje su na terenu i pokušavaju da otklone kvarove.

Agregati koji su juče, uz pomoć države, stigli u Loznicu, postavljeni su na trafostanice kojima se snabdeva najveći broj potrošača.

Ekipe EPS-a su sinoć uspele da podignu deo sistema kojima se snabdevaju potrošači na području gornjeg jadra, ali je tokom noći ponovo došlo do kvarova, tako da jedan deo domaćinstava ponovo od sinoć nema električnu energiju.

Kada je reč o Beogradu, nadležni ističu da je najviše problema bilo u prigradskim naseljima, gde je palo i najviše snega.

Goran Puzović, direktor preduzeća "Srbijavode“, rekao je za RTS da je došlo do stabilizacije vodostaja na Drini i Limu.

"Nemamo kritičnih situacija ovog jutra. Sva naša branjenja područja su stabilna, nije bilo izlivanja nigde u branjenim delovima. U komunikaciji sa ljudima sa hidroelektrana smo stabilizovali protok na Drini. Mere vanredne odbrane ostaju na snazi u narednih sedam dana", rekao je Puzović.

Na teritoriji Malog Zvornika i Ljubovije stanovnici su evakuisani u određenim delovima.

"Oni se nalaze u nebranjenom delu, uz samu reku. Zbog njihove bezbednosti evakuisani su na vreme", istakao je direktor preduzeća "Srbijavode".

Puzović ističe da se i na reci Lim očekuje stabilno stanje u narednih nekoliko dana.

"Crnu Goru su pogodile ozbiljne padavine, ali veći deo ide prema Jadranskom moru. Prema nama ide samo reka Lim. Ono što smo videli po prognozi je da će i u tom severnom delu biti izuzetno hladno vreme, smanjiće se oticaj i Lima. Odradili smo sve operativne mere i postavili mobilnu opremu za zaštitu. Ljudi su na terenu, pratimo sve kritične deonice i ako bude bilo kakve potrebe za bilo kojim vidom reakcije uradićemo to na vreme", naglasio je Puzović.

Koliko je snega napadalo u Beogradu

U Surčinu je napadalo 27 centimetara, a u centru prestonice Srbije oko 21 centimetar.

Zimska služba nalazi se u trećem stepenu pripravnosti, što znači da je na terenu sa 60 vozila i 30 radnika. Saobraćaj je u ovom trenutku otežan. Zbog snega koji je neprekidno padao više sati, pojedine linije gradskog prevoza voze izmenjenim trasama.

Sektor za vanredne situacije: Evakuisano 20 ljudi od 4. januara

Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije ukazuje da se saobraćaj odvija otežano na svim putnim pravcima u Srbiji, uključujući i Beograd.

"Intervenisali 40 puta i tom prilikom evakuisali 20 osoba. Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i Malom Zvorniku. Većina su to bile intervencije uklanjanja oborenih stabala, ali su rađene i evakuacije određenim delovima, gde su naši građani ostali zaglavljeni zbog snežnih padavina ili zbog povećanja vodostaja na određenim rekama", rekao je Vidović.

Kada je reč o vodostaju reka, Vidović je naglasio da je najveći problem pravio Lim, ali da je vodostaj te reke trenutno u opadanju. Naglasio je da je Drina trenutno u porastu, pa je na teritoriji Malog Zvornika i Ljubovije u određenim delovima evakuisano stanovništvo, odnosno u Mačvanskom upravnom okrugu na teritoriji Bogatića, gde je u nebranjenom području nekoliko vikendica praktično okruženo vodom.

Istakao je da je zbog vremenskih neprilika veliki broj domaćinstava takođe bez struje.

"Deo domaćinstava je bez električne energije, i to u Kolubarskom, Mačvanskom upravnom okrugu, kao i delovima Zlatiborskog upravnog okruga", naveo je Vidović. Kada je reč o požarima, on je rekao da većih požara nije bilo i da vatrogasni spasioci danonoćno rade na gašenju požara, gde god se oni dogode. "Tako da značajnih intervencija trenutno nije bilo", naglasio je Vidović.

Predsednik opštine Krupanj: Očekujem stabilizaciju po pitanju električne energije do kraja dana

Predsednik Opštine Krupanj Mladen Stefanović napominje da na teritoriji Krupnja, gde je treći dan zaredom na snazi vanredna situacija, stanje nešto bolje nego prethodnog dana.

"Broj domaćinstava bez električne energije je smanjen sa 1.800, na oko 1.100. Na terenu stiže ispomoć od 30 montera i oko 15 sekača. Očekujemo dalje poboljšanje situacije oko struje. Ekipe su po ceo dan na terenu", kaže Stefanović.

Kada je reč o putnoj infrastrukturi, Stefanović napominje da sneg i dalje pada zbog čega se još radi na osposobljavanju svih bitnijih saobraćajnica u rejonu Krupnja.

"Očekujemo do kraja dana stabilizaciju po pitanju električne energije. Nedostatak struje vuče i druge probleme – postoje problemi sa grejanjem, vodom", navodi Stefanović.

Putevi Srbije: Kolovozi vlažni, mestimično i sa snegom do pet centimetara

Milan Lončar iz Puteva Srbije ističe da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

"Kolovozi prvog, drugog i trećeg prioriteta su vlažni i mestimično sa snegom do pet centimetara u raskvašenom stanju. Sneg se čisti sa kolovoza, ekipe su na terenu", kaže Lončar.

Navodi da su zabrane za saobraćanje na snazi na teritoriji Zaječara, Valjeva, Požege, Užica, Novog Pazara, Ivanjice i Kruševca, za kamione i šlepere sa prikolicom.

"Moguće je stvaranje leda na putevima u južnom Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji. Ljudstvo i mehanizacija je angažovano sto odsto. Potrošeno je više od 36.000 tona soli. Očekuje se pojačan saobraćaj na svim državnim putevima. Apelujemo na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme i prate postavljenu signalizaciju", napominje Lončar.

Objašnjava da sneg nije moguće očistiti momentalno, već kada prestane da padne.

"Prihvatljivo je do pet centimetara snega dok traju padavine. Nadamo se da će padavine prestati u narednih nekoliko sati, posle čega krećemo u čišćenje puteva prema prioritetima", zaključuje Lončar.

Požeški kraj pod snegom, putevi prohodni

U požeškom kraju snega ima na svim putevima, zimske službe su na terenu.

Putevi su prohodni, ali se vozačima savetuje oprezna vožnja.

Ko ima loše zimske pneumatike svakako ne bi trebalo da rizikuje i ugrožava druge učesnike u saobraćaju.

Putevi Srbije: Više putnih pravaca širom Srbije opterećeno snegom

Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja:

Državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš)-petlja Žednik, petlja Feketić-Sirig (kolovoz je vlažan), petlja Lajkovac-petlja Ljig, gde je kolovoz vlažan i snega ima do pet santimetara.

Snega na kolovozu, do pet santimetara ima i na petlji Ljig-Takovo, Obrenovac-Ub, Pakovraće-Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta), Preljina-Pakovraće, Surčin jug-petlja Obrenovac, Takovo-Preljina, Ub-Lajkovac, Velika Drenova-Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja- Vrba.

"Na putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Subotice, Užica, Vranja, Zaječara, Zrenjanina", navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

Takođe, apeluju na vozače da u okolini Zaječara budu oprezni zbog učestalih odrona duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu oko Đerdapske klisure i oko klisure Korenatac.

Zbog snega izmenjene trase autobuskih linija 65, 17, 31 i 21 u Beogradu

Zbog snega koji od noćas pada u Beogradu, nekoliko autobuskih linija vozi izmenjenom trakom, navode iz Gradskog saobraćajnog preduzeća.

Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona. Linije 17 i 31 saobraćaju skraćeno – do Dušanovca – dok je linija 21 produžena do Medakovića 3. Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.

Ledeni dan u Srbiji, evo šta to znači! Sutra ujutru i do minus 14!

U zemlji se danas očekuje ledeni dan uz postepeni prestanak snežnih padavina, zbog kojih je na snazi vanredna situacija u više opština.

Razvedravanje će početi ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima.

Najniža temperatura kretaće se od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni.

U Beogradu će ujutro padati sneg, a zatim se očekuje prestanak padavina. Temperatura će u glavnom gradu celog dana biti ispod nule, do -2 stepena.

U petak se nastavlja ledeni talas, pogotovo ujutru, za kada je prognoziran umeren i jak mraz, sa temperaturom od -14 do – 7.

Tokom dana biće toplije, sa najvišom temperaturom od 1 do 5 stepeni.

Vreme narednih dana

Oprez za astmatičare i srčane bolesnike

Nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, pa im se savetuje oprez, pogotovo astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su očekivane u vidu reumatskih bolova, glavobolje i razdražljivosti. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Temperature jutros u 7 časova

