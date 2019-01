SAMO ZA PROGRAMERE: Ovih 5 programskih jezika Google najviše voli

Da li biste želeli da jednoga dana radite u Googleu kao programer ili softverski developer?

Ako je odgovor potvrdan, prvo pitanje koje bi trebalo da postavite sebi je: koje programske jezike Google interno koristi? Ako znate tačan odgovor na ovo pitanje, moći ćete da se pripremite na odgovarajući način.

Portal „Technotification“ prikupio je informacije od zaposlenih u Googleu i otkrio koje jezike ovaj gigant najviše voli.

Jedna od stvari kojima se daje prioritet u Googleu jesu performanse jezika. C++ je idealan programski jezik koji može da podržava nekoliko servera u isto vreme.

C ++ je takođe poželjan jezik na listi veština programera, jer je veoma prenosiv. To znači da se može koristiti na različitim platformama i uređajima.

Raznovrsnost jezika C ++ je još jedan razlog zašto se toliko koristi u Googleu. Da navedemo samo neke njegove namene, on se može koristiti za izradu širokog spektra aplikacija, uključujući 3D grafiku, GUI (grafički korisnički interfejs) i implementaciju složenih izračunavanja.

2. Python

Većina ljudi poznaje Python po nekoliko njegovih različitih karakteristika. To su jednostavnost, robusnost i svestranost.

Verovatno su ove karakteristike razlozi zbog kojih je među omiljenim jezicima koje Google koristi interno. Python je odličan jezik kako za početnike, tako i za iskusne programere u Googleu. On im omogućava da izvrše veliki broj složenih zadataka.

Takođe je pogodan i kao jezik za infrastrukturne alate. Fleksibilnost Pythona čini ga savršenim izborom za upravljanje podacima.

On programerima daje privilegije u kreiranju datoteka. Poslednjih godina Python je bio omiljeni izbor mnogih programera za pisanje programa za velike web servere. Primera radi, Google Search, između ostalih, pisan je u Pythonu.

Isti jezik se koristi i za pisanje i modifikovanje robota (crawler) i „paukova“ (spider).

3. Java

Java je dobro utemeljen programski jezik koji postoji već više od 20 godina.

Zato ne čudi da je među programskim jezicima koji se mnogo koriste u Googleu. Svestranost Jave jedan je od razloga zbog kojih je ovaj jezik toliko popularan. Može se koristiti za programiranje kako hardverskih uređaja, tako i operativnih sistema. Primera radi, operativni sistem Android baziran je na Javi.

Java je takođe veoma efikasan jezik kada se radi o pokretanju servera. Kada je u pitanju Google, Java se uglavnom koristi za kodiranje servera i razvoj korisničkog interfejsa. Java ima punu podršku nekoliko biblioteka.

4. JavaScript

JavaScript je skriptni jezik koji se koristi kako bi se web sajtovi učinili interaktivnijim. Ocenjen je kao jedan od najboljih među jezicima koji se interno koriste u Googleu.

S obzirom na to da kompanija na tržištu ima nekoliko web-orijentisanih proizvoda, bez sumnje je JavaScript jedan od jezika na koje se Google dosta oslanja.

Uzmite za primer Google oglase. Pokreće ih Java Script. Isti jezik se takođe koristi za programiranje na mobilnim uređajima. Korišćenje JavaScripta je poboljšano pomoću Node.js, koji predstavlja robusnu serversku tehnologiju.

5. Golang

Go (Golang) je programski jezik otvorenog koda koji je stvoren u Googleu.

Upravo zbog toga to je jezik koji se obično koristi u ovoj kompaniji. Jezik je razvijen zarad poboljšanja produktivnosti programera u kompaniji.

To znači da su rukovodioci želeli da njihovi inženjeri urade više kroz pisanje koda. Da bi se to postiglo, Golang koristi moćne karakteristike drugih jezika, a istovremeno odbacuje slabosti tih jezika. Tako, na primer, Go koristi statiku i efikasnost programskog jezika C ++, dok istovremeno poseduje i produktivnost i jednostavnost Pythona.

Ovo su, dakle, neki od najboljih programskih jezika koje Google koristi. Kao tehnološki gigant, Google daje svojim programerima slobodu da istražuju i druge programske jezike koje vole. Oni koji su ovde navedeni jesu samo neki od popularnih programskih jezika, a jasno je i zašto.

Ako vas interesuje programiranje i želeli biste karijeru u ovoj oblasti, danas postoji veliki broj edukativnih programa na kojima možete da steknete sve potrebne veštine i znanja. Ali budite oprezni. Kako biste stekli veštine koje su vam potrebne da biste se profesionalno bavili ovim poslom potrebno je najmanje 12 meseci učenja i rada. Kraći kursevi jednostavno ne mogu da vam pruže dovoljno ni teorijskih znanja ni prakse.



Više o sertifikovanim edukativnim programima u oblasti programiranja kod nas možete da saznate ovde.

