NA DIGITAL TAKEOVER STIŽE AUTOR SVETSKIH BESTSELERA: Jedan od najuticajnijih mislilaca dolazi na najveću regionalnu digitalnu konferenciju

Jedan od najuticajnijih svetskih mislilaca današnjice i autor svetskog bestselera "Funky Business", koji ima 20 godina iskustva u radu s velikim multinacionalnim kompanijama, stiže 12. marta u Cinestar zagrebačkog Branimir centra na najveću regionalnu digitalnu konferenciju - Digital Takeover.

On je ekonomista i vizionar koji je i pre dve decenije razmišljao daleko izvan okvira i predvideo poslovni recept koji kompanije godinama slede, a reč je o jedinstvenom dr Kjellu A. Nordstromu, koji će za hrvatsku publiku održati predavanje na temu "Life in The Matrix - Setting the scene for Ultra Modernity".

Dr Kjell A. Nordstrom će u svom predavanju govoriti o životnom ciklusu kompanija koje se pokreću i propadaju u neprekidnoj interakciji s trenutnim okruženjem. Fokusiraće se na jedinstvene izazove današnjeg sveta koji su posledica digitalizacije, kao i na promenu paradigme koja zahteva neprestano usvajanje novog seta analitičkih veština. U svojoj prezentaciji predstaviće razliku između trenutnog monopola i kompetitivne prednosti u svetu u kojem delimo temeljnu bazu znanja.

foto: Promo

Ovaj rođeni Šveđanin već 20 godina slovi za neprikosnovenog gurua u svetu poslovanja i s razlogom ga smatraju tumačem novog poslovnog sveta. Na tu poziciju postavio ga je još 2000. godine njegov apsolutni autorski hit, knjiga "Funky Business – Kapitalizam pleše samo s nadarenima", koja je prodata u neverovatnih 300.000 primeraka, što je svrstava u pet najprodavanijih naslova u istoriji stručne literature. U ono vreme knjiga se činila kao vizionarska literatura koja je donosila apstraktne futurističke ideje, neshvatljiva tadašnjoj publici, no danas se ispostavilo da je u svojoj srži predvidela sve procese koji se odvijaju u svetskom biznisu i bez kojih je nemoguće zamisliti uspešno poslovanje. Nakon "Funky Businessa" usledila je još jedna uspešna knjiga - "Karaoke kapitalizam", koju je takođe napisao s kolegom Jonasom Ridderstraleom. Ona je prevedena na 23 jezika i potvrdila je Nordstroma kao jednog od najuticajnijih svetskih autora i predavača u sferi biznisa, ekonomije i budućnosti poslovanja. Thinkers50, trenutno najpouzdaniji izvor za rangiranje vodećih mislilaca našeg doba, svrstao ga je na svoju listu 2003. i 2011. godine.

foto: Promo

Dr Kjell A. Nordstrom doktorirao je na Stockholm School of Economics, gde je i jedan od osnivača najprestižnijeg programa na fakultetu, The Advanced Management Programa – AMP, koji privlači veliki broj skandinavskih direktora. Njegovo znanje želeli su da čuju mnogi, pa je tako tokom karijere bio savetnik brojnim kompanijama, a svojevremeno i britanskoj vladi. Zahvaljujući svom dinamičnom stilu postao je vrlo cenjen govornik i održao je predavanja u više od 100 zemalja.

Trenutno se u prodaji može naći i njegova najnovija knjiga "Urban Express", napisana u saradnji s Perom Schlingmannom. Ona govori o tihoj revoluciji predvođenoj gradovima i ženama te o svetu u kom autori smatraju da će se dogoditi promene u smislu transformacije multinacionalnih korporacija u multiurbane korporacije. Takođe, autori primećuju da pojam "urbano" postaje novi trend, a gradonačelnici postaju premijeri našeg doba. Kao i do sada, Nordstrom u svojim delima donosi revolucionarne ideje ispisane na revolucionaran način, a koliko je atipičan guru govori i činjenica da se na listi "The Global Gurus Top 30" u kategoriji menadžmenta nalazi na 23. mestu u globalnoj konkurenciji, dok je u Evropi među pet najboljih.

foto: Promo

Nordstrom će sigurno i u Zagrebu svojim ekscentričnim nastupom, znanjem i posebnim stilom privući brojne posetioce, koje na konferenciji očekuje veoma bogat celodnevni program i niz predavanja, panel diskusija i interaktivnih inovativnih formata.

Budite korak ispred promena u digitalnom svijetu i osigurajte svoje mesto na Digital Takeoveru uz early bird kotizaciju po cijeni od 185 evra do 31. 1. 2019, dok redovna cena iznosi 325 evra, a last minute 375 evra. Sve novosti o programu pratite na Facebooku i na službenoj stranici.

Promo tekst

Kurir

Autor: Kurir