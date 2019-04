ZA MANJE OD 12 MESECI DO ODLIČNE PLATE: Ovaj programski jezik idealan je za početnike

Svima je već odavno poznato da najbrži i najsigurniji put ka odličnom poslu, odnosno visokoj zaradi, vodi preko učenja nekog od najpopularnijih programskih jezika. Međutim, mnogi početnici i dalje nisu sigurni koji je programski jezik idealan za ulazak u svet programera.

Upravo zato vam predstavljamo C# (C sharp – si šarp), jedan od najmoćnijih programskih jezika, koji možete savladati za nešto manje od godinu dana i koji će vam doneti širok spektar mogućnosti u IT svetu, ali i prosečnu zaradu veću od 1.000 evra mesečno.

C# – programski jezik sa najširom primenom

U IT svetu programski jezik C# važi za jedan od najmoćnijih, pre svega jer ima veoma široku primenu u sektoru informacionih tehnologija i kao takav vam otvara brojne mogućnosti za započinjanje programerske karijere. Dovoljno je reći da je u pitanju programski jezik koji velike IT kompanije najčešće koriste kako bi razvijale i održavale svoje usluge.

Uz to, progamski jezik C# se može adaptirati skoro svakom tipu aplikacija. Na primer, korišćenjem C# možete da kreirate aplikacije za Windows platformu, web aplikacije, kao i aplikacije za Android i iOS operativne sisteme.

Idealan programski jezik za početike

C# je programski jezik koji predstavlja idealan prvi korak za sve početnike koji tek planiraju da se upoznaju sa programiranjem. Ovaj programski jezik ima mnogo sličnosti sa drugim jezicima iz „C porodice”, što znači da ćete, nakon što savladate C#, znatno lakše naučiti i PHP, Javu, Swift, Objective-C i mnoge druge.

Takođe, olakšavajuća okolnost za sve početnike jeste što na internetu možete pronaći rešenje za svaki problem sa kojim se susretnete prilikom učenja. Važno je istaći i da C# spada u grupu jezika čije je greške u kodu veoma lako pronaći i ispraviti. Osim toga, proučavanje koda će vam omogućiti da bolje razumete svaku naredbu i naučite koji je najbolji način za pisanje programa u ovom jeziku.

foto: Promo

Kako da sebi olakšate učenje C#?

Iskusni C# programeri savetuju da je prilikom učenja ovog programskog jezika veoma važno da ne preskačete osnove koje će činiti temelj vašeg prvog koda. Činjenica je da prilikom nailaska i na najmanji problem rešenje možete vrlo brzo pronaći na internetu, međutim, ako se malo dublje posvetite proučavanju tog „baga”, mnogo bolje ćete razumeti koncept funkcionisanja ovog programskog jezika. Na taj način ćete se efikasnije pripremiti i za prevazilaženje drugih, sličnih situacija.

Kako ne biste došli u situaciju da već u startu izgubite volju za učenjem, veoma je važno da osmislite projekat na kome ćete primenjivati svoja praktična znanja. Koderske veštine koje usvojite koristite za razvijanje svog prvog programerskog projekta i na taj način ćete ostati motivisani da se usavršavate ka konačnom cilju.

Savladajte jedan od najmoćnijih programskih jezika za manje od godinu dana

Učenjem po savremenom programu kakav kod nas nudi ITAcademy, uz pomoć predavača sa višegodišnjim programerskim iskustvom, C# možete savladati već posle nešto manje od 12 meseci školovanja na ovoj međunarodnoj obrazovnoj ustanovi za najtraženije IT profesije. Osim praktičnih veština, koje vas pripremaju za vaš prvi programerski angažman, ITAcademy vam omogućava i sticanje priznatih Microsoft sertifikata za programere.

Ovakva potvrda znanja doneće vam prednost u odnosu na konkurenciju prilikom traženja posla. Uz to, ITAcademy vam kroz saradnju sa Centrom za razvoj karijere omogućava da se povežete sa najboljim poslodavcima, ali i da već tokom školovanja prođete kroz praksu u velikim kompanijama i steknete dragoceno iskustvo za svoj prvi posao.

Upis nove generacije polaznika na ITAcademy je u toku. Prijavite se što pre i uz 40% popusta započnite školovanje koje će vas pripremiti za visoko plaćeno zanimanje C# programera.

