MORATE IH PRATITI: Ova 4 tehnološka bloga redovno posećuje svako ko je u svetu IT-ja

Blogovi s najrelevantnijim vestima iz IT industrije

IT industrija se razvija sve većom brzinom iz dana u dan. Ukoliko se opredelite za ovu struku, važno je da svakodnevno radite na svojim veštinama i da budete spremni na celoživotno učenje. Tehnologija se menja, a nju morate i sami da pratite kako biste bili u toku.

Pored formalnog obrazovanja, koje će vam biti neophodno da biste se upustili u ovaj poduhvat, takođe će vam biti potrebni aktuelni i ažurni izvori informacija o svetu tehnologije i IT industriji.

Postoji veliki broj blogova i foruma koji ih nude, ali nisu svi relevantni, jer mnogi od njih koriste svoj medijski prostor za promociju različitih brendova. Zato koristite ovu listu koju vam prilažemo i nećete pogrešiti.

Arstechnica

Već više od dve decenije, ovaj fantastični tehnološki portal snabdeva ljude iz struke svim relevantnim informacijama u vezi sa temama koje im mogu biti zanimljive i korisne.

Pored proverenih vesti koje objavljuju veliki brendovi i kompanije, Arstechnica takođe prati i tračeve iz IT industrije koji često kriju neke od najvažnijih informacija vezanih za budući razvoj struke.

Ono što je sjajno jeste i forum na kome posetioci sajta mogu postavljati pitanja i deliti svoje nedoumice i komentare u vezi sa najrazličitijim temama koje se tek pojavljuju ili ih muče.

TechCrunch

Ukoliko ste imali bilo kakvog dodira sa IT strukom, ovaj sajt vam je sigurno poznat.

Reč je o svetski poznatom portalu koji uglavnom prvi dolazi do svih najzanimljivijih informacija u vezi sa novim proizvodima, softverima, dešavanjima i brendovima koji se tek pojavljuju na sceni.

Takođe, ovaj online magazin s vremena na vreme organizuje velike događaje na kojima okuplja profesionalce iz industrije, pa može poslužiti i kao spona između ljudi koji se bave ovim poslom i onih koji tek počinju, odnosno žele da se upuste u ove vode.

TheNextWeb

Ovaj sajt je poznat po tome što redovno objavljuje preporuke i utiske o određenim gedžetima i softverima koji se pojavljuju na tržištu.

Ukoliko ste u potrazi za aktuelnim i relevantnim podacima, ovde ćete ih sigurno pronaći. Ovaj portal postoji već dugi niz godina i ima sedam miliona drugih redovnih posetilaca koji svakoga meseca obilaze TheNextWeb u potrazi za korisnim informacijama koje bi im pomogle da unaprede svoje znanje i iskustvo.

Wired

Kao i prethodnonavedeni sajtovi, i Wired takođe ima obimnu bazu podataka. Njegov radar hvata sve inovacije na tržištu i promene u IT trendovima i industriji.

Imajući u vidu broj tekstova koji se pojavljuje na ovom sajtu svakodnevno, sigurno ćete imati potrebu da više puta ukucate ovu adresu i obiđete je.

Ono što je posebno zanimljivo jeste to što ovaj portal, pored objava o aktuelnim inovacijama, takođe piše i o predviđanjima i promenama u industriji koji će tek uslediti. Ove informacije vam mogu biti od velike koristi ukoliko se tek opredeljujete za to da uplivate u IT vode.

Naučite kako

Ako pratite ove sajtove, sigurno ste do sada imali želju da počnete i sami da se bavite nekim od poslova u IT struci. Međutim, za to vam je neophodno znanje i iskustvo, koje sigurno nećete steći na kratkim kursevima od nekoliko meseci. Zato morate da izdvojite barem jednu godinu kako biste se usavršili, uz pomoć kompetentnih mentora.

