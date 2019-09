NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE: IT stručnjaci na ceni, usavršavaju se putem kurseva i lako dolaze do posla

Zbog dinamične prirode posla u IT oblasti, uslovljene brzim napretkom tehnologije, programeri visoko vrednuju učenje putem kurseva. Na taj način u kratkom vremenskom periodu mogu da steknu praktična znanja koja je moguće odmah primeniti na radnom mestu.

Istraživanje je pokazalo da se developeri čitavog života usavršavaju i edukuju. Oni to rade samostalno ili pohađanjem različitih akademija za programiranje:

gotovo 90% programera savladalo je neki programski jezik mimo formalnog obrazovanja;

60% njih naučilo je programski jezik putem online kursa.

Pokazalo se da akademije za programiranje mogu da u najkraćem roku proizvedu kvalitetne programere i tako odgovore sve većoj potrebi tržišta za stručnjacima ovog profila.

Zbog toga sami programeri toliko pažnje posvećuju neformalnom obrazovanju.

Jednostavno: ovakav vid obrazovanja najbrže dovodi do radnog mesta.

Sektor u kome se lako dolazi do posla

A kad smo kod radnog mesta, većina programera nema problema sa nalaženjem posla. Istraživanje je pokazalo da:

58,7% programera ne traži novi posao, ali je spremno da sasluša poslovne predloge;

26,2% programera uopšte nije zainteresovano za nove poslovne ponude.

Ovakvi podaci govore da su programeri u velikoj većini zadovoljni poslom i nemaju potrebe za traženjem novog. A zbog velike ponude i nedostatka kvalifikovanih stručnjaka, znaju da, ako požele, mogu lako da promene radno mesto:

više od polovine ispitanika promenilo je svoj posao u poslednje dve godine.

Dakle, u IT oblasti broj otvorenih radnih pozicija daleko prevazilazi broj kandidata. Ono što posebno doprinosi lakoći nalaženja posla jeste mogućnost rada u širokom spektru oblasti. Osim u IT sektoru, programeri su izuzetno traženi i u finansijama i bankarstvu, zdravstvu, medijima.

Kako digitalizacija nezaustavljivo prodire u sve oblasti, tako se i polje rada IT stručnjaka sve više širi i oni imaju na raspolaganju sve veći izbor poslova.

Zadovoljstvo poslom u IT oblasti izuzetno visoko

Opšti je zaključak da je situacija takva da:

programeri ne traže posao, već poslodavci traže njih.

Upravo se u ovome krije i razlog visokog zadovoljstva koje programeri imaju kada je u pitanju njihova karijera:

gotovo 75% developera izjavilo je da je zadovoljno svojom karijerom i poslom.

Plata nekoliko puta veća od prosečne, plaćene obuke, mogućnost napredovanja, ali i rada van kancelarije, samo su neki od benefita koje programeri dobijaju na svom radnom mestu.

Kako bi bile uspešne, kompanije moraju da imaju dobre IT stručnjake i zato će sve uraditi kako bi ih učinile zadovoljnim i zadržale što duže.

IT kursevi – najbolji način da započnete karijeru u ovoj oblasti

Kao što istraživanje potvrđuje: da biste postali kvalitetan programer i došli do najplaćenijih IT pozicija, morate konstantno da radite na sebi i svojim veštinama.

To potvrđuju i sa ITAcademy, ustanove koja već dugi niz godina školuje IT stručnjake, koji sa uspehom dolaze do posla kod nas i u regionu. Zahvaljujući posvećenim predavačima, svetskim nastavnim praksama i edukativnim servisima koji polaznicima omogućavaju usavršavanje i nakon školovanja, u ovoj IT školi programeri stiču znanja i priznate sertifikate za najtraženije IT tehnologije, bilo tradicionalnim školovanjem u učionici ili od kuće.

Sa ove ustanove ističu da je ovakav vid obrazovanja idealan i za ljude koji su na početku svog profesionalnog puta i još se nisu opredelili za buduće zanimanje, kao i za one koji razmišljaju o promeni karijere, jer IT je industrija u kojoj se uloženo vreme i trud najbrže i najviše isplate:

posla ima više nego stručnjaka, do znanja se stiže za kratko vreme, a zarade su i do nekoliko puta veće od proseka.

Izaberite jednu od najprofitabilnijih karijera po svim istraživanjima!

