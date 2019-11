BEZ ALATA NEMA ZANATA: Ovo su 4 tableta koje svi dizajneri sanjaju

Dizajneri su oduvek inspiraciju nalazili u svetu oko sebe pre nego na internetu. Zato većina njih nosi sa sobom blok i olovku da bi skicirali zanimljivosti koje vide. Danas mnogi imaju kod sebe gedžet koji će im omogućiti da svoju skicu automatski pretvore u proizvod. Za to se koriste tableti.

foto: Promo

Proizvođači su, naravno, primetili da im je ova ciljna grupa izuzetno naklonjena, pa su počeli da usavršavaju svoje proizvode kako bi došli do što boljeg rezultata. I evo koji su trenutno najsnažniji takmičari na polju tableta za ilustratore.

Apple iPad Pro

Težina: 631g / Dimenzije: 280.6 x 214.9 x 5.9mm /Rezolucija: 2732 x 2048 / Prostor: 64/256/512GB/1TB

Apple je oduvek bio poznat po najkvalitetnijim proizvodima koji se nude dizajnerima. Baš zato se mnogi od njih i dalje opredeljuju za Mac računare, imajući u vidu fantastične ekrane koji su im na raspolaganju.

Ovaj tablet je mnogo više od toga, imajući u vidu da je u njega integrisan takozvani likvidni retina displej, kao i najveći raspoloživi tablet ekran. Trenutno mu je jedina mana to što košta koliko i apsolutno funkcionalan računar.

foto: Promo

Wacom Contiq 22

Prostor za crtanje: 495 x 292mm / Rezolucija: 1,920 x 1,080 / Osetljivost na pritisak: 8,192 nivoa

Ovo je, kako proizvođači a i korisnici tvrde, do sada najbolji Wacomov tablet. Mnogi dizajneri su već otkrili njegove čari i preporučuju ga za svoje svakodnevne radove. On je posebno prilagođen za ilustratore u pokretu i nudi fantastičan radni prostor, koji će vam se sigurno dopasti.

foto: Promo

Jedine mane su mu to što mu je rezolucija nešto manja od konkurentskih, kao i nedostatak integrisanih prečica za korišćenje koje su svima, a posebno dizajnerima neophodne.

Microsoft Surface Pro 6

Težina: 771g / Dimenzije: 292.1 x 201.4 x 8.5mm / Rezolucija: 2736 x 1824 / Prostor: 128GB-1TB

Ovaj proizvođač je 2017. godine podelio sa svetom svoj novi izum i svi su bili oduševljeni.

foto: Promo

Ekran na Surface tablet uređaju je fenomenalan. Činjenica da na njemu pokrećete kompletan Windows software sa celim Adobe paketom, uključujući Photoshop, samo potvrđuje zašto je ovo pravi izbor.

Jedina mana mu je to što su unapređenja u odnosu na prethodni tablet minimalna i nedostaje mu USB C ulaz, ali može se reći da su to sitnice u poređenju sa svim ostalim njegovim prednostima.

Samsung Galaxy Tab S4

Težina: 482g / Dimenzije: 249.3 x 164.3 x 7.1mm / Rezolucija: 2560 x 1600 / Prostor: 64-256GB

Neki ljudi su posebno vezani za Android, kada je reč o tabletima i generalno o prenosivim, odnosno mobilnim uređajima.

Ukoliko ste među njima, ovaj tablet vas sigurno neće razočarati. Uz njega dobijate i olovku sa 5 raspoloživih stilova kako biste unapredili svoje ilustratorske veštine. Mana mu je to što neke od Android aplikacija mogu imati ograničen pristup, to jest ne mogu se instalirati, ali većina vam sigurno neće nedostajati.

Naučite kako

Ovi tableti mnogima nisu dostupni jer koštaju malo bogatstvo. Međutim, ukoliko se bavite takvom vrstom dizajna da su vam oni svakodnevno potrebni, onda možete očekivati da ćete uskoro i zarađivati dovoljno da vam neki od navedenih uređaja neće predstavljati veliki izdatak.

foto: Promo

Do stručne ekspertize, a ni do klijenata koji plaćaju nećete doći uz pomoć kratkih kurseva od nekoliko meseci, već posvetite bar godinu dana učenju i savladajte sve što je neophodno za kvalitetnu dizajnersku karijeru.

Upišite obuku za dizajnera i priuštite sebi tablet koji će vaše veštine unaprediti do nes

