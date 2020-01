ISKORISTITE INSTAGRAM ZA MARKETING: Kako da unapredite rezultate na Instagramu u 4 koraka

Instagram je nedavno uklonio prikaz broja lajkova ispod slika. To znači da niko osim autora, odnosno osobe koja je objavila određenu fotografiju, ne može videti koliko ljudi je zapravo stavilo srce ispod.

foto: Promo

Mnogi marketinški stručnjaci na ovo su gledali kao na najgori scenario, jer više ne možete odrediti koliko interakcija zapravo ima određena objava, odnosno da li sa datim uticajnim objavljivačem sa Instagrama, to jest „influenserom“, možete sarađivati i da li će vam to doneti dobre rezultate.

Međutim, sada, kada je prošlo neko vreme, isti stručnjaci su uradili detaljna istraživanja i došli do zaključka da ovo možda nije najgora vest i da postoje načini da se to iskoristi na dobar način.

Ključ je u kreativnosti i dobroj strategiji koja će pobediti broj lajkova. Evo kako ovaj razvoj da iskoristite u svoju korist.

Pokažite proces

Ukoliko želite da vam ljudi veruju, morate im pružiti dokaz da je to što radite kvalitetno i vredno poverenja.

foto: Promo

To je najbolje učiniti kroz prikazivanje kreativnog procesa iza vašeg finalnog proizvoda. Čime god da se bavite, bila to proizvodnja, dizajn ili pisanje, postoje faze koje morate proći kako biste došli do konačnog rešenja.

Zabeležite ove faze i prikažite ih ljudima kako bi videli šta zapravo vodi do toga što im nudite, kako to nastaje i koliko je vredno. Na taj način ćete moći da opravdate i cenu i kvalitet.

Pružite im živo iskustvo kroz priče (storije)

Dnevno čak 500 miliona naloga na Instagramu koristi opciju pričanja priče (stori).

foto: Promo

Od trenutka kada se pojavio, ovaj format je izuzetno brzo premašio popularnost standardnog feeda i statičnih vizuelnih objava.

Zato iskoristite taj džep u pažnji i plasirajte svoje sadržaje često tokom dana, kako biste pružili svojim pratiocima deo živog iskustva učešća u zbivanjima „iza scene”, tamo gde se magija stvara i gde se najbolje može videti vaša posvećenost.

Razgovarajte

Iako je Instagram sakrio lajkove, i dalje se može videti ko je i kako komentarisao, što znači da su vam i dalje na raspolaganju mogućnosti da započnete razgovor sa svojim pratiocima.

foto: Promo

Bilo da ćete ih pokrenuti koristeći neku od opcija na storiju, kao što su kvizovi, pitanja ili ankete, ili ćete ih pozvati da ostave komentar na objavu ili vam pošalju poruku, važno je da uspostavite konekciju i da dobijete povratnu informaciju.

Zato iskoristite priliku i povežite se bolje sa ljudima koji vas prate.

Merite uspeh

Šta god da učinite, ukoliko ne izmerite učinak, ne možete znati da li je strategija bila dobra.

Zato je neophodno da uspostavite određene analitičke procese i da počnete da radite na istraživanjima i testiranjima svojih kampanja i poteza.

Tek kada sprovedete u delo praćenje i kada dobijete prve referentne vrednosti, znaćete da li je vaša strategija na mestu ili je potrebno korigovati nešto, šta god to bilo. A znaćete šta je samo ukoliko sprovedete kvalitetna i relevantna merenja učinka.

Zato s vremena na vreme napravite presek i pogledajte šta ste učinili i kako ste napredovali.

foto: Promo

Naučite kako

Ovi saveti će vam sigurno biti od koristi prilikom formiranja strategije na Instagramu. Međutim, ukoliko ne poznajete tehnike digitalnog oglašavanja, nećete moći da primenite ništa od toga. To nećete naučiti na kratkim kursevima od nekoliko meseci, već je daleko bolje da posvetite barem jednu godinu usavršavanju uz pomoć kvalitetnih mentora.

Upišite obuku za internet marketing i napravite ključni korak ka svojoj karijeri iz snova.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir