ZARADA PREKO INTERNETA: Evo kako da povećate broj konverzija na svom web sajtu u 4 koraka

Znate li šta je stopa konverzije? U digitalnom marketingu to je verovatno najvažniji metrički podatak koji bi trebalo da pratite tokom svoje kampanje. Njen prosek iznosi otprilike 2% i to se smatra sjajnim dostignućem. Ta 2% znače da će od 100 posetilaca vašeg sajta njih dvoje zapravo završiti ciklus i kupiti vaš proizvod.

Sada, kada vam je jasnije šta je to i zašto je važno, neophodno je da istražite kolika je vaša stopa konverzije, jer ukoliko pada ispod 1%, to znači da imate problem koji je neophodno rešavati na vreme.

U vremenu velike konkurencije u svim industrijama na onlajn tržištu nije neobična niska stopa, ali svakako ne očajavajte, jer postoji mnoštvo načina kako to možete rešiti.

Dodajte testimonijale i relevantne klijente

Ljudima nije dovoljno da im samo kažete da ste dobri u nečemu. Ono što će prvo uraditi jeste da provere da li je vaša tvrdnja istinita ili nije. Međutim, ukoliko je neophodno da u to ulože previše truda, verujte da to neće učiniti.

Zato, pre nego što se opredele za vašu konkurenciju, razmislite kako im možete dokazati da je vaš proizvod dobar.

Pre svega, ponudite im iskustva svojih bivših korisnika.

Stupite u kontakt sa svim korisnicima vaših proizvoda ili usluga i zamolite ih da napišu preporuku ili komentar na vaš proizvod, odnosno uslugu. Takođe, ako ste radili sa relevantnim klijentima, ostavite njihove logotipe, koji će sigurno umiriti svaku sumnju koju većina posetilaca ima.

Budite jasni

Ono što će sigurno odbiti svakog posetioca sajta jeste to da dođe na određenu web adresu u potrazi za odgovorom na pitanje i ne zatekne tekstualni sadržaj i objašnjenje, već gomilu vizuelnih prikaza, kreativnih opisa i priča koje nemaju veze sa onim što traži.

Zato uklonite sve što im može skrenuti pažnju i budite jasni i koncizni. Dakle, ne uključujte ništa što nije od ključne važnosti za vaš proizvod ili uslugu. To bi trebalo da budu naslovi i podnaslovi, opisi proizvoda, preporuke i testimonijali i eventualno vizuelna rešenja koja bi imala jasan kontekst i koja bi opisala detaljnije sve to o čemu govorite.

Pružite jasne instrukcije

Ljudi nemaju previše vremena, niti predugo zadržavaju pažnju na određenim web stranicama.

Zato im morate pružiti sve relevantne informacije odmah i ne tražiti previše od njih. Ukoliko vam je potreban njihov kontakt-podatak kako biste nastavili komunikaciju, potrudite se da im to saopštite što jednostavnije i jasnije i tražite samo osnovno – njihov e-mail.

Sve preostale korake prepustite osnovnoj ljudskoj psihologiji koja će, usled potrebe svakog čoveka da završi započeto, navesti vašeg posetioca da popuni i ostatak formulara i da kompletira započeti proces.

Dozvolite prijavljivanje putem nekog drugog servisa

Najbolji način da zadržite kupca u prodajnom levku jeste da dođete do njegovih kontakt-podataka.

Zato se mnogi vlasnici biznisa opredeljuju za to da korisniku prilikom registracije zatraže e-mail adresu i od njega očekuju da nastavi kroz postupak prijave, koji iziskuje više vremena i često odbije svakoga.

Međutim, postoji nešto što će vam znatno olakšati proces i što će dovesti do toga da u levku zadržite mnogo više ljudi. To je prijavljivanje putem drugog servisa. To ste sigurno viđali na određenim sajtovima koji vam dozvoljavaju da se prijavite putem svog naloga na Googlu ili profila na Facebooku.

Omogućite ovo na vašem sajtu i sigurno ćete povećati broj konverzija.

Naučite kako

Ovo su samo neke od tehnika koje će vam pomoći da povećate stopu konverzije na svom sajtu. Međutim, neophodno je i da znate kako ćete ljude dovesti do sajta, a to nije nešto što ćete naučiti preko noći ili na kratkom kursu od nekoliko meseci. Posvetite barem jednu godinu usavršavanju kako biste ovladali svim veštinama neophodnim za ovaj proces.

Upišite obuku za internet marketing i napravite pravi korak u svojoj karijeri.

