NOVINARSTVO ILI ODNOSI S JAVNOŠĆU: Da li novinar može da postane PR?

Novinari i stručnjaci za odnose s javnošću se bave srodnim poslovima, pa zato nije neobično kada PR menadžeri odluče da počnu da se bave novinarskim poslom. Da novinari počnu da se bave odnosima s javnošću dešava se još češće, budući da je posao u odnosima s javnošću daleko kreativniji i slobodniji u današnjim uslovima.

Međutim, nije jednostavno promeniti posao koji radite, i to se ne dešava preko noći. Iako kao novinar imate iskustvo u radu sa PR profesionalcima, njihov posao je mnogo drugačiji i složeniji od onoga što vi vidite.

Zato smo pripremili nekoliko ključnih informacija za sve novinare koji žele da promene svoj posao i pređu u upravljanje odnosima s javnošću.

Odnosi s javnošću se kreću sporije

Borba za kvalitetnu reputaciju je dugoročni proces. Poverenje je nešto što se stiče godinama. Samim tim se strategije kreiraju tako da pokriju duži period koji je pred klijentom kako bi se predvideli svi scenariji i koraci koji će se napraviti.

U redakciji se sve dešava brzo, spontano i neplanirano. Vesti i tekstovi stižu sa svih strana i novinari moraju reagovati ekspeditivno kako bi prave informacije na vreme došle do javnosti.

Ukoliko vam je dosta takve vrste haosa, budite spremni da usporite i sačuvate strpljenje za posao u odnosima s javnošću, jer u PR-u vreme prolazi dosta sporije.

Imate izbor

Mnogi novinari žele da pređu u posao održavanja odnosa s javnošću, ali ne znaju odakle da počnu i ne žele da se prodaju. Naime, posao PR menadžera je da brinu o reputaciji klijenata, ko god ti klijenti bili.

Imamo dobru vesti: imate izbor. U svakom trenutku možete odlučiti da odbijete ponudu.

Čak i ako ne želite da se nađete u toj situaciji, uvek možete izabrati agenciju koja zastupa klijente koji se poklapaju sa vašim moralnim načelima i ideologijom.

Svaka ozbiljna agencija ima listu klijenata na svom sajtu. Jednostavno možete proveriti da li vam klima odgovara.

Imaćete snažan početak

Jedan od najbitnijih segmenata posla PR menadžera jeste dobra komunikacija sa novinarima.

Svaki tekst koji se napiše i svako saopštenje za javnost preko medija mora doći do ciljne grupe, a tu upravo kolege iz redakcije mogu da vam pomognu.

Ukoliko se opredelite za to da pređete u agenciju, bićete u boljoj poziciji od vaših novih kolega, jer bolje od svih poznajete kako funkcioniše posao novinara i šta je to što oni mogu da urade. Vi poznajete proces i procedure kao svoj džep. To znanje možete iskoristiti u svakom trenutku da strukturirate i napišete tekst koji će na najbolji način proći kod ciljne grupe.

Budite spremni za naporan posao

Iako su odnosi s javnošću spor i dugotrajan proces, posmatrajte ga kao splet nekoliko nizova strategija koje se odvijaju istovremeno. Iako se proces sticanja poverenja i oporavka reputacije može odvijati i godinama, imajte u vidu da PR menadžeri koriste svaki dan da strategiju sprovedu u delo.

Nekada će se dešavati situacije koje iskaču iz planiranih scenarija. One se uglavnom klasifikuju kao krizne, pa će vaš posao biti da na pravi način reagujete na vreme. Kao novinar, navikli ste na dinamičan posao, pa ovo ne bi trebalo da predstavlja problem.

Budući da je novinarski posao pun stresa i neophodne su brze reakcije, vi ste već spremni da zauzmete svoje mesto u agenciji. Iako je ovaj posao dinamičan, on je pun dugoročnih planova. Važno je da ih dobro razumete i primenjujete kako biste osigurali put do ostvarenja ciljeva.

Međutim, posao u odnosima s javnošću je daleko kompleksniji i seže dalje od ove četiri stavke. Ukoliko želite da sa svojim novinarskim iskustvom pređete u agenciju za odnose s javnošću, upišite obuku za upravljanje u odnosima s javnošću i unapredite svoje šanse i prilike u ovom poslu.

