IDEALAN POSAO: Pratite ovih 5 saveta i doći ćete do idealnog radnog mesta

Da biste došli do posla na kome ćete biti zadovoljni obično je potrebno da promenite nekoliko radnih mesta i pošaljete pregršt radnih biografija na razne konkurse.

Istraživanja pokazuju da poslodavci u proseku za jedno slobodno mesto dobiju između 100 i 150 prijava. Ovakvi rezultati najbolji su pokazatelj toga da potraga za idealnim poslom zahteva kreiranje detaljne strategije.

Kako biste stekli kompletnu sliku o tome šta vam je sve neophodno da biste došli do posla na kome ćete biti podjednako zadovoljni i zaradom i ulogom koju imate, predstavljamo vam korake koje je potrebno da preduzmete.

1. Definišite vaše prioritete

Ako sami razumete šta vas motiviše, onda ćete mnogo lakše shvatiti za koja radna mesta bi trebalo da aplicirate kako biste ostvarili svoje ambicije.

Svaka kompanija ima svoje principe rada, koji će vam posao učiniti primamljivim ili odbojnim. Iako uvek morate imati u vidu šta je vama potrebno, morali biste da budete prilagodljivi i svakom poslu date šansu. U protivnom vam se može desiti da odbijete posao koji bi vam kasnije zapravo mogao pružiti upravo ono što tražite.

Pre nego što konkurišete za određeno radno mesto dobro razmislite da li taj posao može da zadovolji vaše kriterijume. Zapošljavanjem u kompaniji koja nema ono što vi očekujete samo ćete izgubiti vreme, strpljenje i samopouzdanje.

2. Detaljno pročitajte opis posla

Detaljno čitanje opisa posla tokom potrage za idealnim radnim mestom može vam znatno olakšati ostvarivanje cilja.

Velike kompanije prilikom objavljivanja konkursa često postave previsoke kriterujume, jer znaju da će čak i u takvim situacijama dobiti brojne prijave koje su tek približne traženom nivou obrazovanja, iskustva i obučenosti. Pored toga što ovi kriterijumi ne bi trebalo da vas obeshrabre, možete ih iskoristiti i za delimičnu procenu poslodavca.

Analizom onoga što kompanija traži od kandidata saznaćete šta se može očekivati na određenom poslu i već na osnovu toga doneti odluku da li je to posao kakav želite.

3. Prilagodite radnu biografiju konkursu

Jedna od najčešćih grešaka koju većina ljudi pravi prilikom traženja posla jeste slanje iste radne biografije i propratnog pisma na nekoliko različitih konkursa.

Praksa koja donosi rezultat pokazala je da svaki CV, kao i propratno pismo, treba posebno prilagoditi svakom novom konkursu.

Na osnovu onoga što se traži u opisu radnog mesta u prvi plan istaknite one vrline koje se traže a mogu vas izdvojiti od konkurencije.

4. Otvorite profil na LinkedInu

Mnoge velike kompanije ne raspisuju konkurse na popularnim sajtovima za traženje posla, već svoje nove radnike traže na društvenim mrežama ili sajmovima zapošljavanja.

Upravo zato je važno da sebe predstavite u što boljem svetlu svuda gde to može videti vaš potencijalni poslodavac. Zato otvorite profil na LinkedInu, redovno posećujte sajmove zapošljavanja, konferencije i druge događaje na kojima se okupljaju stručnjaci iz vaše branše.

5. Usavršavajte svoje znanje

Ukoliko već duže vreme ne možete da se zaposlite, vreme je da unapredite svoje znanje i veštine kako biste sebi povećali šanse za dobijanje idealnog posla.

S obzirom na to da se najmanje čeka na radno mesto u IT sektoru, sticanjem obrazovanja u ovoj oblasti otvorićete sebi brojne mogućnosti. Usavršavanjem po posebno prilagođenim programima do neophodnih znanja koja će vam omogućiti posao možete stići već nakon 12 meseci školovanja.

