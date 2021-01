ŽIVOT POSLE PANDEMIJE: Kako da osigurate uspešniju budućnost?

Uz mnogo uloženog truda, požrtvovanja, hrabrosti i odgovornosti od strane svih nas izvesno je da će pandemija virusa COVID-19 proći. Možda ćemo više nego ranije prati ruke i nositi maske, ali naš svakodnevni život u velikoj meri moći će da se nastavi. Međutim, ono što je sigurno je da svet neće biti isti, pre svega ekonomija, od koje zavisi i kvalitet našeg života.

Pandemija je za kratko vreme promenila iz korena mnoge industrije i radikalno uticala na tržište rada. Mnogi su izgubili poslove, a neki će ih tek izgubiti – Međunarodna organizacija rada procenjuje da je koronavirus doveo do gubitka oko 300 miliona radnih mesta, čak četiri puta više nego tokom najgoreg dela svetske finansijske krize 2009. godine. S druge strane, istovremeno se govori i o neuništivosti pojedinih radnih mesta i kreiranju novih, naročito u IT industriji, jer su usled promene načina rada i prelaska na online poslovanje IT stručnjaci traženiji i plaćeniji nego ikad pre. Mnogo je graje o pobednicima i poraženima u ovoj krizi.

Ovakva predviđanja ne treba da vas uplaše, već samo da vam predstave šta sve možete očekivati. A jednom kada to znate, onda možete i da učinite neophodne stvari kako biste spremni dočekali takvu situaciju.

Kriza – razlog za brigu ili šansa za novi početak?

Mnogi veliki poslovni ljudi, motivatori, političari, sportisti i drugi uspešni pojedinci povezuju krizu sa šansom. Tako je Džon F. Kenedi u svom čuvenom govoru rekao: „Kinezi koriste dva znaka da bi napisali reč kriza. Jedan znači opasnost, a drugi šansu. U krizi budite svesni opasnosti, ali prepoznajte priliku”.

Kriza i šansa imaju jednu zajedničku odliku koju često previdimo: obe predstavljaju prelomne tačke koje će preokrenuti situaciju na jednu ili drugu stranu, nabolje ili nagore. Iskusni ljudi znaju da neiskorišćena šansa postaje kriza, a da pametno upravljanje krizom postaje šansa.

Zato je baš sada pravo vreme da krenete da gradite uspešniju budućnost, a takav cilj najčešće kreće od boljeg zaposlenja.

Želja za boljim poslom, na kome ćete odlično zarađivati i uživati u onome što radite, neće se ostvariti sama od sebe. Potrebno je da se pokrenete i odaberete perspektivna zanimanja u kojima će interesovanje za novim stručnim kadrom u novom vremenu nakon pandemije dodatno narasti.

Pratite korake koje vam predstavljamo u nastavku i ne dozvolite da 2021. bude još jedna godina bez (dobro plaćenog) posla.

1. Pronađite sebe u nekim od COVID sigurnih, a opet najplaćenijih poslova

Sektor informacionih tehnologija nudi sve ono što druge oblasti nemaju u doba pandemije i krize – priliku za brzo pronalaženje posla i mogućnost za ostvarivanje odlične zarade.

Međutim, da biste postali deo IT sveta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i pripremite se za buduće zanimanje.

Osnove iz IT oblasti pružiće vam veliki broj online kurseva i tutorijala koje možete pronaći na internetu. Ipak, ukoliko želite da na najbrži i najkvalitetniji način steknete znanja koja će vam omogućiti siguran posao, onda je najbolje da se odlučite za neku proverenu školu, kao što je kod nas ITAcademy.

Strukturisan program koji ne traje duže od godinu dana, posvećeni predavači koji će vam biti podrška tokom učenja i rad na realnim projektima garancija su da ćete do posla doći već tokom školovanja ili veoma brzo po njegovom završetku. Uz to, šanse za uspeh su veće ako ih potražite u ovim oblastima: programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D dizajn & CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija.

2. Izaberite način na koji ćete se školovati: online ili u učionici

Munjevit razvoj modernih tehnologija, osim novih zanimanja i prilika za zaradu, doneo je i slobodu prilikom odabira načina na koji ćete se školovati.

Proverene škole koje nude kvalitetan program omogućavaju svojim polaznicima preko najsavremenijih platformi učenje na daljinu, putem interneta – iz bilo kog grada, bilo koje zemlje.

To znači da je kvalitetno IT obrazovanje sada dostupno svima koji imaju računar i internet konekciju. Pritom, školovanje preko interneta donosi identična znanja i priznate sertifikate kao i klasično obrazovanje.

3. Za lakši put do posla – praksa i pomoć prilikom zapošljavanja

Pored revnosnog učenja, da biste započeli uspešnu IT karijeru, morate da steknete i dodatne poslovne veštine, kao i da svoje znanje primenite u praksi. Ako izaberete kvalitetnu školu, možete dobiti i brojne pogodnosti koje znatno olakšavaju taj proces.

Na primer, polaznici ITAcademy u Beogradu uz kompletno jednogodišnje školovanje dobijaju i tromesečnu praksu, 100 besplatnih sati u IT hubovima, kao i mogućnost zaposlenja u preko 300 regionalnih kompanija preko Centra za razvoj karijere.

4. Steknite priznati međunarodni sertifikat koji će vas izdvojiti iz konkurencije

Međunarodno priznati sertifikati imaju posebnu vrednost u očima poslodavca, jer predstavljaju siguran dokaz vaše stručnosti. Pored kompletne jednogodišnje obuke, na ITAcademy dobijate mogućnost za besplatno sticanje sertifikata kao što su Oracle, Adobe, Autodesk, Microsoft, Zend, Cambridge i drugi.

Uz praktična IT znanja, sertifikat i iskustvo koje možete steći tokom školovanja vrlo brzo ćete pronaći svoj prvi posao u najplaćenijoj oblasti 21. veka.

5. Saznajte kako da iskoristite krizu kao svoju šansu za uspeh

Da na svojoj ovogodišnjoj to-do listi čekirate prva četiri koraka, treba vam manje od 12 meseci. U tome vam može pomoći i ITAcademy, koja poklanja do 800€ popusta svima koji odluče da u 2021. započnu školovanje za najplaćenije IT pozicije.

Posebne pogodnosti upisa na ITAcademy važe samo do nedelje, 31. januara, zato se prijavite na vreme i realizujte plan čiji će vam rezultat promeniti život.

