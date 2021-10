POVEĆAJTE BROJ PREGLEDA NA YOUTUBEU: Evo kako da unapredite svoj kanal na YouTubeu

YouTube je platforma koja je plasirala potpuno novu kategoriju uticajnih osoba, influensera, pod nazivom „jutjuberi”. Oni često zarađuju i daleko više od onih koji svoje sadržaje objavljuju na Instagramu ili na svom blogu.

foto: Promo

Da biste postali influenser na YouTubeu, potrebno je da se obrazujete na više načina. Pre svega, neophodno je da naučite kako da kreirate video-materijale i montirate ih tako da na kraju budu dovoljno kvalitetni i privlačni za vašu ciljnu grupu. Uz to, važno je da poznajete i digitalno oglašavanje, kako biste mogli da na pravi način plasirate sadržaje koje ste kreirali.

Da bismo vam pomogli bar u jednom segmentu tog procesa, pripremili smo nekoliko saveta koji će vam pomoći da povećate broj pregleda svojih video-materijala na platformi YouTube.

Istražite ciljnu grupu

foto: Promo

Prvi korak ka rezultatima je detaljno istraživanje gledalaca, odnosno analiza onih koji će na kraju kliknuti da pogledaju vaš video-snimak i zadržati se do njegovog kraja. Neophodno je da znate nekoliko stvari: prvo, da li pripremate sadržaj za nekoga ko ne zna ništa o temi o kojoj pričate ili za iskusnog korisnika. Potom, treba da utvrdite da li gledalac uopšte zna za vaš brend, ili je potrebno predstavljati se posebno. I konačno, morate se informisati o njihovim godinama i lokaciji, kako biste mogli da prilagodite titlove, ton komunikacije i format koji ćete izabrati.

Fokusirajte se na edukativne i zabavne sadržaje

Kada nešto pretražuju na platformi YouTube, ljudi se uglavnom fokusiraju na sadržaje koji će im otkriti neku novu informaciju, pomoći u rešavanju problema koji im zadaje muke ili prekratiti vreme i omogućiti im da dobro iskoriste pauzu na poslu. Zato vaši materijali moraju istovremeno biti edukativni, što znači da donose neku vrednost ciljnoj grupi, ali i zabavni, jer niko ne želi da gleda dosadan video-zapis, koliko god poučan bio.

Kreirajte preview za svaki video-snimak

foto: Promo

Prilikom pretrage platforme YouTube dobićete listu sastavljenu od naslova, sličice i opisa. Kada prevučete mišem preko slike, dobijate kratak pregled sadržaja, pa se potrudite da u taj kratak segment ubacite najzanimljivije slike koje će odmah privući pažnju. Takođe, optimizujte i prilagodite svoj naslov i opis da bi oni što jednostavnije bili pronađeni kada vaši gledaoci budu tražili sadržaje nalik vašim.

Podstaknite publiku na prijavljivanje

Verovatno ste čuli da jutjuberi na kraju svojih video-materijala pozovu gledaoce na deljenja sviđanja i pretplatu (šer, lajk i sabskrajb). Poslednja u nizu je molba za prijavljivanje na njihov kanal, kako bi svaki put kada jutjuberi objave novi sadržaj gledaoci momentalno dobili obaveštenje. Na taj način, dugoročno obezbeđujete sebi stabilan broj pregleda, zahvaljujući onima koji vas redovno prate. Najbolje bi bilo da ih na konkretan način podstaknete da to urade, tako što će prijavljivanjem ostvariti neku vrednost.

foto: Promo

Postavite transkripciju i titlove

Ukoliko uz svoj video-sadržaj ponudite i transkripciju, odnosno prepis celog teksta koji je izgovoren u video-materijalu, pomažete algoritmima da kreiraju titlove, pa samim tim možete znatno povećati svoju publiku. To znači da će, ukoliko pretražuju temu o kojoj ste govorili, čak i posetioci sa drugog govornog područja moći da pronađu vaš video-materijal i pogledaju ga, umesto što bi pogledali lokalni ekvivalent.

Držite se tajminga

Iako to neće biti presudan faktor kada je u pitanju broj ljudi koji će pogledati vaš video-snimak, ako ga se pridržavate bez izuzetka, specifično vreme za objavljivanje sadržaja vam može dugoročno biti od velike koristi. Preporučeni vremenski prozor koji možete i sami isprobati jeste između 14 h i 16 h od ponedeljka do srede, od podneva do 15 h četvrtkom i petkom, a vikendom od 9 do 11 h ujutru. Imajte u vidu da se ovaj okvir ne mora nužno odnositi i na vas i na vašu ciljnu grupu. Testirajte razne termine za objavljivanje materijala i pokušajte samostalno da ustanovite koja satnica vam najviše odgovara i donosi najveći broj pregleda.

Naučite kako da osmislite kampanju

foto: Promo

YouTube je u najvećem broju slučajeva samo jedan od kanala oglašavanja vašeg brenda, a da biste pokrili i sve ostale platforme koje vam mogu koristiti, potrebno je znanje i iskustvo. Ne gubite vreme na kratkim kursevima koji vam ne mogu pomoći da temeljno ovladate svim potrebnim veštinama. Reč je o kompleksnom poduhvatu koji zahteva posvećenost i oko za detalje, sitnice i razumevanje svake platforme ponaosob. Zato uložite barem jednu godinu u taj projekat i izaberite pravi put ka svojoj novoj karijeri.

Upišite obuku za internet marketing i napravite ključni korak ka poslu jutubera, kakav ste oduvek želeli.

Promo tekst