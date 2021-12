MARKETING PREKO IMEJLA: Ovo je 6 elemenata svake uspešne mail kampanje

Stručnjaci za oglašavanje znaju da je marketing preko imejla delotvoran i da su mnogi brendovi na ovaj način došli do željenih rezultata. Međutim, čini se da mnogima i dalje ne polazi za rukom da na pravi način iskoriste mejl marketing.

Činjenica je da je sistem slanja biltena (njuzletera) specifičan, kako zbog privatnosti podataka i platformi koje se koriste, tako i zbog konkretnih sadržaja koji se planiraju. Postoji određeni niz pravila kojih bi se trebalo pridržavati prilikom njihovog kreiranja.

Pre svega, neophodna vam je razrađena strategija, kako bi vaš njuzleter dao rezultate. Zato istražite najbolje prakse i najuspešnije kampanje, pa na osnovu toga implementirajte i set koraka kojim ćete krenuti. A pročitajte i koji su ključni elementi uspešnih strategija.

Kvalitetna baza mejlova

Da bi vaša kampanja bila uspešna, ona mora da dođe do pravih ljudi kroz najpogodnije kanale. To znači da ne bi trebalo trošiti sadržaje na čitaoce koji vam nisu ciljna grupa, već valja segmentirati svoju postojeću bazu adresa u skladu sa ciljevima. Tako ćete samo prema grupisanim adresama slati poruke koje su za njih namenjene i koje su kreirane tako da odgovore na zahteve konkretno ciljanih potencijalnih korisnika. Jedino na ovaj način vaša mejl kampanja može imati rezultate.

Sadržaj koji odgovara na konkretna pitanja

Ko god bio vaša ciljna grupa, postoje određena pravila u vezi sa kreiranjem sadržaja njuzletera koja su primenljiva na svaku publiku. Pre svega, materijal mora biti uređen tako da čitalac može letimično da pregleda mejl i da zna šta je njegova sadržina. Takođe je važno da tekstovi koje dostavljate budu personalizovani, odnosno da odgovaraju na konkretne potrebe koje primalac ima. Takav pristup povećava šanse da će on ili ona izdvojiti vreme da pročita sadržaj.

Upadljiv naslov

Polovinu uspeha vašeg njuzletera nosi upravo naslov koji ćete napisati kao predmet (subject). Ukoliko je dovoljno dopadljiv, ljudi će otvoriti i pročitati mejl koji ste poslali. Međutim, ako naslov ne privlači pažnju i ne okupira misli, čitalac neće otvorili mejl. Koliko god sadržaj bio kvalitetan, on će završiti u folderu za smeće.

Praćenje metričkih parametara

Kako ćete znati da ste ostvarili cilj i postigli rezultate koje ste isplanirali? Neophodno je da pre svega zaronite u analitičke podatke kako biste odredili parametre poželjnih ishoda i u skladu sa njima prilagođavali svoje sadržaje. Zato pratite metričke pokazatelje kao što je procenat otvaranja vaših mejlova, broj klikova ili poseta sajtu koje donese vaš njuzleter, ali i broj vraćenih mejlova usled pogrešne adrese ili nekog drugog faktora.

Svaki od tih rezultata će imati ulogu u vašoj strategiji i pomoći vam da unapredite svoju komunikaciju sa čitaocima.

Testiranje

To što na prvi pogled mejl koji ste sastavili izgleda i zvuči odlično ne znači da će u istom takvom obliku stići i do primaoca. Do grešaka uvek može doći, ali one često neće biti rezultat vašeg rada, već nedostatka u sistemu koji koristite ili neke tehničke poteškoće. Zato je neophodno da svaku kampanju koju pokrećete, pre nego što mejlovi u njoj stvoreni odu na hiljade adresa, testirate, kako biste imali priliku da ispravite sve što nije u redu.

Funkcionalan dizajn

Iako će se svaki marketinški menadžer koji se bavi mejl kampanjama potruditi da njuzleter izgleda dopadljivo, ono što često promakne zaposlenima u marketingu jeste funkcionalnost tog dizajna. Osnovna svrha dizajna je da odgovori na očekivanja čitalaca, da unapredi intuitivnost njuzletera i da vodi ciljnu grupu od segmenta do segmenta, navodeći ih da sprovedu akciju koja će im otkriti više informacija i odvesti ih do proizvoda.

Naučite kako da kreirate mejl strategiju

Kao i svaka druga aktivnost u oglašavanju, i mejl marketing mora imati razvijenu strategiju koja će se pratiti od samog početka. Zato ne gubite vreme na kratkim kursevima u pokušajima da ovladate marketingom preko imejla. To je samo jedan segment daleko kompleksnijeg poduhvata koji bi trebalo da obuhvati i oglašivačke platforme i sve alate koji su neophodni za posao u digitalnim komunikacijama. Za to je potrebno bar godinu dana usavršavanja i učenja.

Zato upišite obuku za internet marketing i donesite najbolju odluku za svoju profesionalnu budućnost stručnjaka za marketing.

