KAKO DA POSTANETE GRAFIČKI DIZAJNER: Nećete pogrešiti ako poslušate ovih 6 saveta

Otkrili ste da imate talenat za crtanje, a neko vam je rekao da se kroz dizajn može dosta zaraditi. Sada ne znate odakle da počnete, pa ste instalirali Photoshop i otpočeli da istražujete alate koje biste mogli da koristite. To je dobar početak, ali kako da napravite sledeći korak? Počnite od osnova sa kojima sigurno nećete pogrešiti – pročitajte kako da unapredite svoje dizajnerske veštine.

Učite teoriju

Koliko god vam to teško padalo, ne možete postati dizajner ukoliko ne uložite neko vreme u učenje teorije. Da biste znali da primenite boje, da iskombinujete fontove ili da rasporedite elemente tako da dobijete idealnu kompoziciju, morate poći od teorijskih osnova u kojima ćete dobiti odgovore na svako pitanje „zašto se to tako radi?” i naučiti najbolji put do idealnog rešenja.

foto: Promo

Slušajte povratne informacije

Sujeta nije karakteristična samo za kreativce, ali je činjenica da se kod njih ona češće javlja, pa je potrebno pristupiti joj konstruktivno. Kada vam klijent kaže da mu se nešto ne dopada, ili neko od seniora vrati vaš rad na doradu, potrudite se da izvučete što više informacija i zapravo saslušate šta je to što nije dobro i kako to da popravite. Tako ćete napredovati od jednog vizuelnog rešenja do drugog.

Radite dodatne poslove

Ako želite brzo da napredujete, pronađite klijenta za koga ćete raditi dodatne poslove. To mogu biti digitalni oglasi ili baneri, neke sitne aktivnosti, što vam neće oduzeti previše vremena, a daće vam prostor za kreativnost i vežbu. Ukoliko ne uspete da pronađete klijenta, u svom krugu poznanika uspostavite kontakt sa vlasnicima malih biznisa i ponudite im pomoć oko dizajnerskog dela posla. A ako ni to ne upali, pokušajte da sami sebi dajete zadatke i da osmišljavate projekte koji su autorski. Pronađite i nekoga ko bi ih s vremena na vreme pogledao i dao vam neke sugestije i kreirajte nešto što možete staviti u portfolio.

foto: Promo

Eksperimentišite

Početnici u dizajnu imaju najveći broj mogućnosti za eksperimentisanje, jer nisu vezani pravilima i opterećeni standardima brendova. Dok učite, najbolje je da isprobate sve softvere i alate i ustanovite koji od njih vam najviše odgovara za rad. Takođe, testirajte i stilove, ali i pravce u dizajnu kako biste pronašli svoj omiljeni pravac. Važno je da prođete kroz sve to kako bi se vaše veštine ispolirale i došle do perfekcije.

Razgovarajte sa dizajnerima

Saradnja je ključ uspeha u kreativnom poslu, jer bez ping-pong efekta, odnosno bez stalne razmene ideja ne možete ni razviti dodatne veštine i znanja. Slušajte šta stariji pričaju i postavljajte pitanja. Takođe, postanite član neke od zajednica kao što su Dribbble, Behance ili 99Design, u kojima se okupljaju dizajneri širom sveta od kojih možete učiti, čitati njihove objave i gledati radove koje imaju. Trudite se da iz svake diskusije izvučete neku novu poruku i lekciju.

foto: Promo

Čitajte knjige

Postoji veliki broj zanimljivih knjiga koje vam mogu probuditi kreativnost. Neke od njih su klasični priručnici za dizajn, a neke mogu biti i beletristika ili naučna fantastika. One će vas naterati da se zamislite i da izmaštate slike koje su opisane rečima. Tako ćete razmrdati svoju kreativnost i sigurno probuditi inspiraciju za neki od narednih projekata na kojima budete radili. I zapamtite da nekada morate napraviti pauzu kako bi se kreativni naboj regenerisao.

Naučite kako da dizajnirate

Napravili ste dobar početak. Za buduće korake neophodan vam je plan, potom vođstvo i na kraju konkretna primena svega što ste naučili. Da biste postali dizajner, morate raditi u timu i morate slušati iskusnije kolege, koje imaju daleko više relevantnih znanja i umenja.

foto: Promo

Pravi način da dođete do kvalitetnih znanja o dizajnu jeste kroz neformalno obrazovanje, pod vođstvom mentora. Da biste došli i do teorije, ali i do testiranja alata, razumevanja tipografije, boja i stilova, morate uložiti vreme i posvetiti se učenju pod nadzorom iskusnih kolega. Zato ne gubite vreme na kratkim, dvomesečnim kursevima, već odvojte vreme za stručno usavršavanje. Jer reč je o poduhvatu koji morate shvatiti ozbiljno i u njega uložiti bar godinu dana kako biste došli do potrebnih znanja i ovladali svim veštinama koje ćete kasnije u karijeri koristiti.

Upišite obuku za grafički dizajn i osposobite se za svoj posao iz snova.

Promo