UMETNIČKI KONKURS ZA SREDNJOŠKOLCE: Prijavite se i osvojite vredne nagrade!

Dobra vest za sve kreativne srednjoškolce! Fakultet savremenih umetnosti i ove godine organizuje veliki umetnički konkurs, namenjen svim učenicima srednjih škola koji žele da pokažu svoj umetnički talenat. Ovogodišnja tema konkursa je SVETLOST, a sve što je potrebno da biste osvojili vredne nagrade je da budete kreativni.

Detaljan opis teme konkursa i kako možete da se prijavite možete pronaći na ovoj stranici.

Na konkursu mogu da učestvuju svi učenici srednjih škola iz Srbije, bez obzira na to koji su razred. Sve što je potrebno jeste da se prijavite za konkurs do 15. aprila i da svoje radove pošaljete najkasnije do 5. maja 2022. godine.

Veliki konkurs za srednjoškolce kreativce zamišljen je tako da učenici imaju potpunu slobodu da se umetnički izraze. Ideja je da se podstakne mašta, da sve što zamisle i stvore u obliku i formi koje sami izaberu.

Ovo je prilika za vaše umetničke kreacije, prijavite se i pokažite da ste najbolji!

Na vama je da izaberete da li ćete na temu odgovoriti kroz skulpturu, crtež, animaciju, u digitalnoj formi, kroz grafički dizajn, 3D umetnost, YouTube kanal, video-post, kreativni tekst. Sve dolazi u obzir. Jedino što je potrebno jeste da budete inovativni i originalni.

Svi pristigli radovi biće podeljeni u sedam kategorija, a najuspešniji u svim kategorijama biće nagrađeni. To su:

CRTEŽ (autorski rad u kome dominira crtački izraz izveden u svim crtačkim tehnikama na dvodimenzionalnoj površini ili u 3D prostoru – crno-beli crteži, crteži u boji, linearni ili tonski, klasične ili digitalne i kombinovane tehnike crtanja);

SLIKA (autorski rad u kome dominira slikarski izraz, realizovan u svim slikarskim tehnikama – akvarel, tempera, akril, mozaik, kolaž, street art, kombinovane tehnike);

DIZAJN (grafički dizajn, modni dizajn, industrijski dizajn, dizajn enterijera i ambalaže, ilustracija, arhitektura – klasični ili digitalni crteži);

FOTOGRAFIJA (sve vrste umetničkih fotografija, crno-bele ili u boji, analogne ili digitalne, foto-kolaži, foto-montaže);

MULTIMEDIJALNI RAD (video-radovi, klipovi, gifovi, snimljeni performansi, instalacije, interaktivna/konceptualna/digitalna umetnost, land art, body art, kinetička umetnost);

KREATIVNI TEKST (poezija, proza (kratka priča, esej, reportaža, izveštaj, kreativni novinarski tekst), dramski tekst (scenario, monodrama, duodrama), hibridni žanrovi).

foto: Promo

Ako želite da budete deo konkursa, potrebno je da se prijavite putem ONLAJN-PRIJAVE i pošaljete svoje radove najkasnije do 15. maja. Radove u originalu morate poslati i poštom na adresu fakulteta: Svetozara Miletića 12, 11000 Beograd. Sve o propozicijama konkursa i načinu na koji treba da obeležite svoje radove pronađite u ovom dokumentu.

Školovanje, tableti, izložba: Pobednike konkursa očekuju vredne nagrade

Konkurs za srednjoškolce kreativce je osmišljen kao takmičenje, jer će se kroz nadmetanje i takmičarski duh izroditi još originalnije i maštovitije ideje. Pobednike svih sedam kategorija očekuju tableti i knjige, prva tri mesta u svakoj kategoriji dobiće vredne kurseve Adobe Photoshopa, dok će najbolji među najboljima, pobednik svih kategorija, osvojiti školovanje na Fakultetu savremenih umetnosti.

Poklon za sve učesnike konkursa: Izložba u Galeriji FSU

Svi radovi koje budete poslali na konkurs biće izloženi na velikoj izložbi u Galeriji Fakulteta savremenih umetnosti. Tada će i pobednicima biti uručene nagrade. Dođite na izložbu, podržite svoje drugare i uverite se u njihovu kreativnost i talenat za umetnost.

Mesto gde umetnost i tehnologija govore istim jezikom

Organizator konkursa, Fakultet savremenih umetnosti, prva je visokoobrazovna institucija u regionu u kojoj se umetnici školuju na drugačiji način. To je mesto na kome tradicionalno obrazovanje susreće moderne tehnologije, što pruža mogućnost da mladi ljudi stiču znanje koje će od njih napraviti moderne umetnike 21. veka.

Na Fakultetu savremenih umetnosti možete izabrati školovanje koje najviše odgovara vašim afinitetima i talentima na jednom od 11 smerova: Slikarstvo, Multimediji, Grafika, Grafički dizajn, Modni dizajn, Dizajn enterijera, Game Art, Gluma, Mutimedijalna produkcija, Muzičke komunikacije ili Primenjeni mediji i kreiranje sadržaja.

Pokažite koliko ste maštoviti, kreirajte umetnička dela budućnosti, izaberite formu koja vam najviše odgovara i prijavite se za učešće na Velikom konkursu za srednjoškolce kreativce. Neka najbolji pobede!

