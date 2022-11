NAJSAVREMENIJE ŠKOLOVANJE NIKAD NIJE BILO POVOLJNIJE, a sada uz njega dobijate i jedinstveni Life Skills program od 2.000 evra

Povodom Svetskog dana deteta, koji se svuda u svetu obeležava s ciljem promovisanja dobrobiti dece i njihovog obrazovanja kao jednog od najvažnijih uslova za uspešan život, Savremena osnovna škola i gimnazija rešile su da obraduju sve roditelje osnovaca i srednjoškolaca.

Ukoliko do nedelje prijavite svoje dete u Savremenu osnovnu školu ili gimnaziju, pored osnovnog paketa školovanja, dobijate potpuno besplatno i jedinstveni Life Skills program u vrednosti od 2.000 evra.

Tu dobrim vestima iz ove prestižne ustanove nije kraj: trenutno važe najniže cene školarine sa popustom do čak 40%. Stoga je ovo najpovoljniji trenutak da upišete svoje dete u najsavremeniju školu u regionu.

Akcija traje do 27. novembra, stoga požurite i obezbedite mesto za svoje dete u Savremenoj osnovnoj školi ili gimnaziji.

U Savremenoj vaše dete dobija pristup najkvalitetnijim resursima za učenje

Savremena osnovna škola i Savremena gimnazija poznate su širom regiona kao škole u kojima učenici dobijaju kvalitetna, sveobuhvatna i najaktuelnija znanja uz mnoštvo raznovrsnih prilika za učenje.

Stoga je Savremena rešila da dodatno proširi svoje već bogate resurse za učenje tako što će svi učenici koji se prijave za upis do 27. novembra, pored snižene cene školarine, imati mogućnost i da potpuno besplatno pohađaju Life Skills program, čija vrednost iznosi više od 2.000 evra na godišnjem nivou. Na taj način vaše dete dobija najkompletnije savremeno obrazovanje, koje predstavlja savršen balans prirodnih i društvenih znanja, sa ključnim znanjima i veštinama koja će im koristiti u stvarnom životu.

Life Skills program – za buduće uspešne ljude

Kako pravilno brinuti o svom zdravlju, kako spremiti ručak, popraviti ponešto po kući, kako štedeti, razrešiti konflikt, izgraditi samopouzdanje, naučiti da se odbranimo, da vodimo računa o drugima, ali i o našoj okolini – sve su to stvari od kojih direktno zavisi kvalitet našeg života, a koje nismo naučili na vreme – u školi. Tu grešku ne smete ponoviti sa svojom decom.

Zato je kreiran jedinstveni Life Skills program, poznat i pod nazivom Things You Will Never Learn in School program, koji učenicima pruža obrazovanje koje zaista mogu da upotrebe. Program je osmišljen tako da na sistematski i efikasan način učenicima pruži niz korisnih veština i znanja iz najrazličitijih oblasti života koje će im biti neophodne u budućnosti bez obzira na to čime se budu bavili. Umesto da ostanu prepuštena sebi samima i internetu, deca ova vredna znanja usvajaju u školi uz rad sa posvećenim nastavnicima i stručnjacima.

Tokom ovog programa učenici će zaista imati prilike da upotrebe svoje ruke, mozak, kreativnost, timski rad i maštu. Kroz praktično iskustvo, pokušaje i pogreške i uz nadzor nastavnika i stručnjaka učenici će menjati gume na biciklu, mesiti i peći hleb, ušivati dugmad, učiti o kriptovalutama i berzi, svirati instrumente, vajati, saditi drveće, učiti veštine samoodbrane, pisati poslovna pisma, praviti biznis-planove, menjati sijalice, raditi na sebi i svojim emocijama i još mnogo drugih stvari bez kojih je život nezamisliv.

Ovaj program osposobljava vaše dete da postane kompletna i svestrana ličnost, sposobna da se brine o sebi, svojoj porodici, zajednici i prirodi. Kroz usvajanje nasušnih znanja i veština koje su neophodne za uspešno življenje, dete postaje samostalno, sposobno i uspešno u akademskoj i poslovnoj, ličnoj i emotivnoj, društvenoj i porodičnoj sferi.

Savremena osnovna škola i gimnazija – mesto gde stasavaju budući kreativci, IT-jevci, naučnici i lideri

Savremena predstavlja sveobuhvatan sistem za osnovno i srednje obrazovanje u kome se kroz primenu naprednih metodičkih pristupa od prvog razreda podjednako radi na celovitom razvoju učenika i njihovoj pripremi za život i rad u 21. veku.

Nastava se odvija na Nacionalnom i Kombinovanom programu i akreditovali su je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kembridž univerzitet i finski obrazovni sistem New Nordic School. To znači da je učenicima ove škole otvoren put za nastavak školovanja na najboljim domaćim i svetskim obrazovnim ustanovama.

Uz posvećen rad učitelja i nastavnika i kroz interaktivnu nastavu, multidisciplinarne časove, upotrebu savremene edukativne tehnologije i jedinstveni program za razvoj višestruke inteligencije, osnovci i gimnazijalci usvajaju vredna znanja i veštine, razvijaju raznovrsne talente i sa radošću otkrivaju nove svetove dok stiču veštine za samostalno celoživotno učenje.

Ono po čemu se Savremena takođe izdvaja od drugih jeste upotreba Distance Learning platforme za učenje na daljinu, koja ovu školu čini u potpunosti spremnom za izvođenje nastave u uslovima pandemije. Savremeni osnovci i gimnazijalci mogu redovno od kuće da prate časove koje im drže njihovi učitelji i nastavnici, da završavaju domaće zadatke, razmenjuju materijale za učenje i budu u stalnom kontaktu sa svojim učiteljima, nastavnicima i drugarima.

Savremena osnovna škola i gimnazija predstavljaju mesto na kome će vaše dete dobiti sve što mu je neophodno za uspešno učenje i pravilno odrastanje.

Savremeno obrazovanje za dobrobit vašeg deteta

Za budućnost vašeg deteta jedna od najvažnijih stvari je kvalitetno obrazovanje, pa je to ujedno i najbolji poklon koji mu kao roditelj možete darovati. Savremena je rešila da vam pomogne u tome tako što je povodom Svetskog dana deteta odlučila da, pored popusta od 40%, vašem osnovcu pokloni školovanje na Life Skills programu u vrednosti od 2.000 evra.

Ovo je vaša šansa da proslavite Svetski dan deteta tako što ćete svom mezimcu ili mezimici darovati poklon za čitav život. Obezbedite mesto na vreme u Savremenoj osnovnoj školi i gimnaziji.

