OVE VAŽNE STVARI NIKADA NISTE UČILI U ŠKOLI: Vaše dete obavezno mora da ih zna

Iako bi obrazovanje, po definiciji, trebalo da nas opremi znanjima i veštinama koji nam omogućavaju da vodimo uspešan život, utisak je da mnogo toga ne dobijamo tokom školovanja.

Kada ste dizali kredit, pokušavali da uštedite za letovanje ili želeli da promenite sijalicu u automobilu, verovatno ste, kao i mnogi, pomislili zašto vas tome nisu učili u školi.

Da bi bila uspešna i spremna za život u 21. veku, naša deca moraju da usvoje širok spektar životnih znanja.

Istraživanja su potvrdila: deci su potrebne praktične životne veštine

Kvalitetno obrazovanje osposobljava učenike za uspešan život tako što im donosi znanja koja će zaista moći da koriste. To znači da je, osim osnovnog gradiva, potrebno da učenici ovladaju širokim spektrom životnih veština, koje će im biti korisne u svim sferama svakodnevice, bez obzira na to čime će se baviti.

Trenutno nije takva situacija. Naime, istraživanja su pokazala da:

bi 81% svršenih diplomaca voleo da je naučio više životnih veština u školi;

jedan od pet ljudi ne zna da kuva ili pere veš;

60% ljudi ne zna kako da ušije dugme.

Zapravo, većina ljudi nikada u školi ne nauči ništa o finansijskoj pismenosti, samoodbrani, brizi o zdravlju i okolini, već sami stiču ova važna znanja.

Stoga je neophodno da učenici još u osnovnoj školi počnu sa usvajanjem ovih veština. Međutim, reformisanje obrazovnog sistema je dug i spor proces, a niko ne želi da čeka. Pitanje je kako da omogućimo našoj deci da na vreme nauče važne praktične veštine.

U Srbiji je jedino u Savremenoj osnovnoj školi u Beogradu dostupan jedinstveni program Things You Will Never Learn In School (TYWNLS), koji donosi upravo ova ključna znanja i veštine koje će svako dete moći da koristi tokom čitavog života.

Things You Will Never Learn In School – Znanja koja vaše dete nikad neće zaboraviti

Putem ovog programa učenici na efikasan i zabavan način usvajaju korisne veštine i znanja iz brojnih životnih oblasti. Savremeni osnovci nisu, kao mnogi njihovi vršnjaci, prepušteni sami sebi i različitim tutorijalima na internetu, već imaju jedinstvenu priliku da usvajaju ova vredna znanja u školi kroz rad sa posvećenim nastavnicima i stručnjacima iz različitih oblasti.

Jedan od razloga zbog čega se ovaj program pokazao tako efikasnim leži u tome što se znanja u okviru njega usvajaju kroz praktično iskustvo, pokušaje i pogreške, što znači da učenici zaista imaju priliku da uposle svoje ruke, kreativnost i maštu.

Zorana Bodiroga, koordinator Kombinovanog programa u Savremenoj, ističe da je ideja programa TYWNLS da omogući učenicima da se sa uspehom nose sa različitim situacijama koje život nosi tako što će ih opremiti ključnim znanjima i veštinama u sigurnom okruženju škole:

- Veliki uspesi kreću od malih stvari. Od osnivanja Osnovne škole "Savremena" vodimo se idejom o školi koja je po meri deteta, školi koja pristupa učeniku kao kompletnoj ličnosti, opremajući ga veštinama, znanjem i sposobnostima za svet budućnosti. Čvrsto verujem da su nas sve zadesile životne situacije na koje nismo umeli ili znali da odgovorimo. Bilo da je u pitanju spremanje ručka za naše najmilije, popravka bicikla ili planiranje mesečnog budžeta, generacije pre Savremene ostale su uskraćene za zadovoljstvo da ove veštine steknu u sigurnom i podsticajnom okruženju. Neizmerno mi je drago što naši učenici već u nižim razredima znaju kako da ušiju dugme ili prepoznaju falsifikovanu novčanicu, dok učenici u višim razredima znaju kako da rasporede mesečni budžet i iskoriste veštine samoodbrane. Kada vidimo kako se naši učenici razvijaju i primenjuju novostečena znanja, ne sumnjam da će uspešno odgovoriti na sve izazove na koje mogu naići na svom putu.

Eksperti za određene oblasti i nastavnici Savremene osnovne škole vode računa da njihovi učenici uspešno savladaju stvari koje su mnogim odraslima nezamislive, kao što su menjanje gume na biciklu, mešenje i pečenje hleba i kolača, ušivanje zakrpa i otpale dugmadi, učenje o kriptovalutama i trgovanju na berzi, sviranje muzičkih instrumenata, vajanje, sadnja drveća, veštine samoodbrane, pisanje svih vrsta pisama, pravljenje biznis-planova, menjanje sijalica, rad na psihofizičkom zdravlju i još mnogo drugih stvari koje čine naš savremeni život.

Program je podeljen u 12 sekcija, koje odgovaraju najvažnijim oblastima savremenog života i rada:

Briga o zdravlju;

Svakodnevni život;

Vođenje ličnih finansija;

Poslovna i privatna komunikacija;

Lični uspeh i karijera;

Veštine samoodbrane i prve pomoći;

Popravke;

Umetnost;

Zaštita životne sredine;

Priroda i društvo;

Svet oko nas;

Učenje novih stvari.

Reč je o programu koji na najbolji način osposobljava učenike da izrastu u kompletne i svestrane pojedince koji su u stanju da vode računa o sebi, svojim najbližima, društvu i okolini. Drugim rečima, program TYWNLS pruža svakom detetu čvrste temelje koji će mu omogućiti da postane samostalno, sposobno i uspešno, kako u akademskoj i poslovnoj tako i u ličnoj, društvenoj i porodičnoj sferi.

Savremena osnovna škola – Stvarno upotrebljivo obrazovanje

Ono po čemu se Savremena izdvaja u našem regionu, kada je u pitanju osnovnoškolsko obrazovanje, jeste činjenica da učenici u njoj stiču sveobuhvatna znanja kroz primenu naprednih metodičkih pristupa. Zahvaljujući tome, svako dete ima priliku da otkrije svoje afinitete i talente i tako realizuje svoje potencijale, ali i da izraste u celovitu osobu u potpunosti spremnu za život i rad u 21. veku.

Učenici se u Savremenoj školuju na Nacionalnom i Kombinovanom – Kembridž programu, koje su akreditovali Ministarstvo prosvete i Univerzitet u Kembridžu. Zahvaljujući tome, učenicima ove škole otvoren je put za nastavak školovanja u najboljim domaćim i svetskim obrazovnim ustanovama.

Savremena je takođe i jedina škola na ovim prostorima koja u učionici upotrebljava humanoidne robote kao asistente u nastavi: Peppera – robota-nastavnika koji omogućava učenicima da na što lakši i zabavniji način na časovima usvajaju znanja iz najrazličitijih oblasti, i MIKO 3 robotića – koga svaki prvak dobija na poklon da se sa njim igra i uči u školi i kod kuće.

Ovi AI asistenti prepoznaju ljudske emocije kod učenika, unapređuju nastavu i pomažu đacima da na zabavan, interaktivan i efikasan način usvajaju znanja iz školskih predmeta.

Zajedno sa posvećenim učiteljima i nastavnicima, kroz interaktivnu nastavu, multidisciplinarne časove i upotrebu savremene edukativne tehnologije, savremeni osnovci usvajaju vredna znanja, stiču zaista upotrebljive veštine, neguju različite talente i uz igru i osmehe otkrivaju nove svetove.

Tim Edukacija