IDEALAN PROFIL SOFTVER TESTERA: Saznajte da li ste pravi kandidat za ovo profitabilno IT zanimanje

Danas je gotovo nemoguće zamisliti bilo koju sferu poslovnog, ali i svakodnevnog života koja ne zavisi od softvera. Od medicinskih usluga, preko aplikacija za mobilno bankarstvo, do društvenih mreža i popularnih platformi – sve pokreće dobro napisan kod.

Upravo zbog toga što od softvera zavise ovako važne oblasti našeg života, greške ne smeju da postoje. A oni koji su zaduženi za njihovo pronalaženje na vreme, pre nego što proizvod stigne do krajnjih korisnika, jesu upravo tihi heroji IT industrije – softver testeri.

Dobar softver tester jeftiniji je nego ispravljanje greške

Da i sitna greška može puno da košta, kompanije su saznale na teži način. Jedan od primera koliko, naizgled, nevažna stvar, može da poremeti ceo sistem predstavlja čuveni slučaj poznat kao:

Milenijumska buba. Da bi uštedeli memoriju, kompjuterski programi su godine pisali skraćeno: ’91 umesto 1991. Problem je nastao zato što mnogi softveri nisu mogli da prepoznaju 2000. kao ’00, a poteškoća je uvećana zbog činjenice da je to bila prestupna godina, pa mnogi programi nisu uračunali dodatni dan. Kao rezultat toga, došlo je do apdejtovanja programa i aplikacija širom različitih industrija, na šta je potrošeno 300 milijardi dolara, zbog čega je ovo najveća programerska greška u istoriji.

Da se ovakve stvari ne bi ponavljale, kompanije izdvajaju značajne sume novca za kvalitetne softver testere. U Srbiji njihove zarade idu i preko 1.500 evra mesečno, dok se u svetu kreću oko 75.000 evra na godišnjem nivou.

Ono što je zanimljivo je da se znanja neophodna za ovo zanimanje relativno lako i brzo usvajaju, pa su mnogi početnici, kao i ljudi koji su se prekvalifikovali za rad u IT sektoru, karijeru softver testera izabrali za svoje (prvo) zanimanje.

Međutim, iako uz učenje i trud gotovo svako može postati softver tester, neki ljudi kao da su predodređeni za ovu karijeru. Saznajte da li ste i vi jedan od njih.

Da li se u vama krije softver tester?

Imate dobro oko za detalj

Ukoliko umete da primetite grešku tamo gde je drugi ne vide, na primer u najnovijem bioskopskom hitu ili TV seriji, znači da imate oštro oko i smisao za detalje, a to su upravo ključne osobine softver testera. On mora da obraća pažnju na takve sitnice poput prisustva crtice viška u kodu jer u softveru male greške dovode do velikih posledica.

Vidite kad neko greši

Ne osuđujete druge, ali ste svesni njihovih grešaka i ponekad ne možete da izdržite da im ne date savet kako da ih isprave. Čestitamo – upravo to se traži u zanimanju softver testera! Konačno nećete morati da se suzdržavate i moći ćete da prijavite svaku grešku koju primetite.

Perfekcionista ste

Ukoliko vam smetaju neuređenost, nedoslednost, nekultura i izostanak reda, bićete sjajan kandidat za „pročišćavanje” koda i njegovo dovođenje u optimalno stanje. Prilikom programiranja veoma je važno da je kod napisan čisto i pregledno, a kao softver tester, vodićete računa upravo o takvim detaljima.

Volite da procenjujete druge

Svi oni koji znaju bolje od trenera kog igrača je trebalo da uvede u igru misle da mogu da centriraju bolje od najnovijeg pojačanja svog omiljenog kluba i svi koji misle da bi napravili bolji film od popularnog režisera, imaju u sebi duh kritičara. A kao softver tester moći ćete da „kritikujete” rad drugih – konkretno programera, samo što će ovo biti konstruktivna kritika, koja će stvari zaista učiniti boljim.

Komunikativni ste

Ljudi koji su sposobni da se lepo i jasno izraze i da drugima prenesu šta misle na način koji nije uvredljiv i napadan dobri su kandidati za karijeru softver testera. Naime, glavno zaduženje na ovoj poziciji je da programerima ukažete na uočene greške i da im pružite informacije koje će dovesti do poboljšanja softvera.

Volite rad u timu

Programeri i softver testeri rade u istom timu i među njima bi trebalo da vlada poštovanje kako bi korisnik dobio najbolji mogući proizvod. Zato je za ovo zanimanje poželjno da se stavite u službu kolektiva i zajedno radite na pronalaženju najboljih mogućih rešenja.

Želite da napravite razliku

Ukoliko vam je stalo do toga da vaš rad ima smisla i pozitivnog uticaja na živote ljudi, onda je ovo karijera o kojoj biste svakako trebalo da razmislite. Zahvaljujući pažljivom testiranju, softver testeri pomažu da se uklone greške koje bi mogle da negativno utiču na krajnje korisnike. Otuda biste na ovoj poziciji bili zaduženi za zadovoljstvo velikog broja korisnika.

Koji je najbrži put za započinjanje karijere softver testera

Ukoliko ste kod sebe prepoznali neke od ovih osobina, znači da imate potencijala za ovo profitabilno zanimanje. Kao što smo već pomenuli, znanja se usvajaju relativno brzo i lako, a najefikasniji način za to je upisivanje kvalitetne IT škole.

Jedna od najprestižnijih institucija tog tipa u našoj zemlji za svega 12 meseci obučava polaznike da konkurišu za svoj prvi posao u ovoj oblasti. Reč je o ITAcademy, koja je na svom programu Software Testing and QA do sada pripremila lep broj novih stručnjaka za rad u realnim kompanijskim uslovima. Uz vođstvo kvalitetnih predavača, mogućnost školovanja u učionici ili od kuće, priliku za sticanje međunarodno priznatih IT sertifikata i korišćenje usluga u vođenju karijere, sve što je potrebno kako biste postali traženi softver tester je da uložite vašu volju i vreme.

