VUČIĆ Ne kršimo Ustav da bi izbori bili kad se nekom prohte

"Ne dolazi u obzir da razgovaramo o tome da se krši Ustav i ide na izbore kad se nekome prohte", rekao je Vučić, upitan da li je spreman da odgovori na Obradovićev poziv za pregovore, a inače je, kaže, uvek spreman da sasluša svakog ko ima na nešto da se požali.

Vučić je podsetio da su Obradović i njegovi saradnici više puta govorili kako sa njim neće nikada da razgovaraju i da su oni koji sa "Vučićem razgovaraju veleizdajnici".

Dodaje i da ne zna o čemu bi sada, kada je izborna kampanja u toku, razgovarao sa Obradovićem.

O njegovom štrajku ne želi, istakao je, da govori, te da prikuplja jeftine političke poene, jer bi inače imao šta da kaže.

"Ali, ne pada mi na pamet", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Evropskoj komisiji što je brzo reagovao i izneo precizan stav povodom nekih lažnih vesti i pogrešnih informacija o odnosu Srbije prema migrantima.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

"Imali su loše informacije da je neko nešto kod nas loše uradio, ali su savesni ljudi to brzo demantovali", rekao je i dodao:

"Našli su nekoga ko nije znao o čemu se radi, pa su ih prevarili da je došlo do nekog napada na migrante. Brisel je brzo reagovao, ispravio i hvala im na tome. Očigledno da tamo ima sasvesnih ljudi koji prate šta se stvarno zbiva i brzo su demantovali lažne vesti i informacije", kazao je Vučić na pitanje o novom reagovanju Brisela nakon različitih medijskih izveštaja o događajima vezanim za migranstki kamp u Obrenovcu.

Nigde, ističe, nismo imali prevelike probleme tim povodom, a gde ih je bilo, država ih je rešavala odmah u skladu sa zakonom.

Rekao je da se vidi da je neko pokušavao da napravi neku temu od toga za Evropu.

„Video sam danas neke evropske medije koji govore kako partija koju vodim pokušava da čizmama pokaže kako se širi ksenofobija. To vam je da počupate kosu od besa, ali mi to nećemo da činimo već ćemo samo na argumentovani nacčin odgovoriti", najavio je on.

Srbija, istakao je, inače sa migrantima nije imala velike probleme, a izbeglice u ovoj zemlji se, kaže, dočekuju hlebom i solju, dok istovremeno želimo da obezbedimo sugurnost građana.

Vučić je naglasio da Srbija ima fer, najblaži i najbolji odnos prema izbeglicama odakle god dolazili i zbog toga što je sama imala tu vrstu iskustva, te razumemo muke i situaciju ljudi iz Sirije, Avganistana, Irana, iz bilo koje druge zemlje, sa kojima uvek pokazujemo solidarnost.

foto: Zorana Jevtić

Vučić je naglasio da država želi da obezbedimo sigurnost građana, da niko ne upada u njihova domaćinstva.

Takođe, dodaje, želi da spreči međumigrantske sukobe, čime njima spasava živote.

Nismo, kako dodaje, velikih incidenata imali.

“Imali smo nekoga koji je kolima upao u kamp, pošto je popularno biti protiv migranata, ali smo to rešili policijski i tužilački, a uskoro nadam se i sudski. Nema potrebe za lošim odnosom prema tim ljudima. Javni red i mir moraju da se poštuju”, naglasio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

