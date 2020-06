JOŠ JEDAN NAPAD NA PSG: Aktivista na Zelenom vencu udaren pesnicom u stomak (FOTO)

BEOGRAD - Član Omladine Pokreta slobodnih građana, Aleksandar Pašalić (19) napadnut je danas na Zelenom vencu u Beogradu, tokom prikupljanja potpisa za izlazak na izbore Pokreta, saopšteno je iz PSG.

- Stajao sam na ulici i razgovarao sa jednom gospođom koja je htela da nam da potpis, i u tom trenutku je proleteo čovek, nije nam se ni obratio, samo me je udario baš jako pesnicom u stomak i prošao", rekao je Pašalić, navodi se u saopštenju.

"Pošto se samo stvorio ispred mene, pomislio sam da će nož da izvadi, umesto toga me je udario i pobegao, dodao je.

Policija je na licu mesta uzela izjave, a očekuje se i dolazak hitne pomoći. Pravni tim Pokreta slobodnih građana traži da se napadač identifikuje putem snimaka sa kamera sa Zelenog venca.

- Ja sam znao da živimo u društvu koje kulja od besa i svesno sam se politički aktivirao, jer verujem da Pokret slobodnih građana čine ljudi koji su rešeni da izađu na kraj s ovim bezumljem, dodao je Pašalić.

Predsednik PSG Sergej Trifunović nije bio na štandu u trenutku kada se napad dogodio, ali je odmah nakon napada na mladog kolegu otišao na Zeleni venac. Trifunović je juče napadnut u Knez Mihailovoj ulici, a u saopštenju se navodi da su tokom prethodnih dana skupljanja potpisa aktivisti PSG dobijali brojne pretnje.

- Ne znam šta je još potrebno da se desi da bi se cela opozicija probudila i zaista počela da reaguje, izjavio je Sergej Trifunović ovim povodom.

- Juče, nakon napada na mene, dobili smo kišu generičkih saopštenja koja su se uglavnom svodila na deklarativne osude, i mislim da je to jako loša poruka. Kad god je neko bio napadnut nikad to nisam relativizovao. Kad je napadnut Borko, Đilas je zvao na tribinu na Stari grad, ja sam pozvao ljude na ulice jer to nije za tribinu. Kad je napadnut Đilas, prvi sam zvao da se dođe ispred njegove kuće... Gde su oni sada? Pišu neka saopštenja. Danas je neki huligan napao momka od 19 godina i pobegao sa lica mesta, što je jeziva stvarnost u kojoj živimo i koju nije dovoljno osuditi radi reda. Ako ovo nisu stvari oko kojih se moramo složiti, onda ne znam šta jesu, rekao je Trifunović.

