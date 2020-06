"Metla 2020": Mi smo obični ljudi sa jasnim planom i znamo kako da izađemo iz krize!

1. Šta Pokret Metla razlikuje od ostalih lista koje izlaze na izbore?

Metla 2020, je pre svega narodni pokret. Ljudi koji su ga osnovali obični su ljudi, poštovani u sredinama gde žive i rade, ostvareni u ličnom i profesionalnom smislu, ne žive od politike i što je najvažnije nikad nisu bili na vlasti. Imamo jasan plan za izlazak iz krize i kako da zemlju počistimo od korupcije, partizacije, beogradizacije i svega lošeg što nas kao kancer izjeda poslednjih 30 godina.

2.Pošto pominjete korupciju i partijsku državu kao probleme današnjeg srpskog društva, koje biste mere preduzeli, ako bi vam građani dali poverenje, da to iskorenite?

Formiraćemo posebne stručne timove od čistih ljudi profesionalaca koji će se nemilosrdno obračunati sa korupcijom. Jedna od mera biće ipitivanje svih zloupotreba javnih funkcionera. Oni koji su se ogrešili o zakone odgovaraće, a imovina koju su stekli zloupotrebama biće oduzeta i upotrebljena kao javno dobro. Takvima će biti zabranjeno da u budućnosti vrše javne funkcije.

3.Pitanje Kosova i Metohije i dalje nije rešeno. Kako vi vidite moguće rešenje?

Pitanje Kosova i Metohije mora da se rešava u granicama Srbije. Tu nema spora. Stojimo na stanovištu da u ovom trenutku treba "zamrznuti" bilo kakvu priču o nekakvoj podeli ili ne daj Bože secesiji. To bi bilo nešto poput stanja na Kipru, koje je u statusu kvo od 1974. godine.

4.Dugo ste bili pripadnik Vojske Srbije, šta biste pohvalili a šta promenili u današnjoj VS?

Mogu da pozdravim nabavku helikoptera i PVO sistema Pancir, ali postoji i mnogo problema. To se pre svega ogleda u kadrovskom odlasku, pošto je Vojsku Srbije napustilo više od 5000 profesionalaca u poslednje 4 godine, a trend napuštanja VS je i dalje prisutan. Jako teško se napreduje u službi, i dalje se teško, pa skoro i nemoguće dolazi do stana, pripadnici VS ne primaju naknadu za topli odbrok i regres, naknada za dolazak na posao ne isplaćuje im se u realnom iznosu, participaciju za lečenje plaćaju dvostruko više.. Nadam se da će Metla 2020 imati priliku da uredi stanje i u ovom resoru.

5.Danas građani u lokalnim sredinama više ne biraju gradonačelnike direktno. Da li treba promeniti to izborno pravilo?

Upravo to je jedan od problema protiv kog se bori Metla 2020. Naš cilj je da se u budućnosti glasa isključivo za ljude imenom i prezimenom, a ne za liste političkih stranaka koje posle same postavljaju svoje partijske kadrove na važne javne funkcije, a da narod o tome ništa ne zna. Uveren sam da će moji Kragujevčani glasati za listu koju predvodim pre svega jer me poznaju. Ja sam čovek iz naroda, deo njih, uvek će moći da mi se obrate ako imaju problem.

