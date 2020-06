NVO za rodnu ravnopravnost podržale SPP: Zukorlić će najbolje vodi borbu za prava žena

Predstavnice više nevladnih organizacija koje se bave rodnom ravnopravnošću i pravima žena sa područja Nove Varoši, Sjenice, Prijepolja i Priboja potpisale su sporazum o saradnji sa Strankom pravde i pomirenja čiji je predsjednik akademik Muamer Zukorlić.

Gordana Pujter, predsjednica Savjeta za rodnu ravnopravnost Opštine Nova Varoš ističe da je prepoznala u akademiku Zukorliću lidera koji će braniti ljudske interese.

- Pratim rad akademika Zukorlića koji me oduševljava. U islamu je žena na posebnom mjestu i to mi se jako sviđa. Pošto smo mi multietična sredina, jako bih voljela da uključim sve žene i da se lično uvjere kako je to lijepo raditi zajedno i družiti se. Rodna ravnopravnost je posebna. Treba da svi budemo jednaki. Nažalost, trenutno nije tako. Radimo i trudimo se i prepoznala sam da će tu borbu moći najbolje voditi akademik Zukorlić, zato je danas više udruženja iz Zlatarskog okruga odlučilo da mu da podršku. Jako mi se sviđa ideja pravde i pomirenja. Ja bih da se svi pomirimo, da živimo u pravdi i miru, da svima nama bude dobro jer bez toga nema perspektive, nema budućnosti, kazala je Pujter.

Potpisanim sporazumemom, lider SPP-a poručio da će u Skupštini Srbije podržati ciljeve i nastojanja grupe nevladinih organizacija sa područja Zlatiborskog okruga.

- Posebno me raduje činjenica da se ideja Stranka pravde i pomirenja prepoznaje, bez toga da bude navalentna predstavljena. Dodatno mi je čast i zadovoljstvo što su ove divne dame prepoznale u diskursu SPP-a i ovaj aspekt. Oni su zapazile da koliko smo dali prostora ženi kao osnovnom stubu ljudske vrste, od porodice do svih drugih segmenata društva. Divno je kada dobijete ovoliki broj aktivnih divnih dama koje bez obzira na naše vjerske i etničke razlike pokažu da su vrijednosti univerzalne, rekao je Zukorlić.

Akademik Zukorlić kazao da je ovo jedini način na koji udruženja mogu djelovati, jedino sa pravim predstavnicima koji u svom načelu imaju upravo porodicu i majku kao temelj svakog društva.

