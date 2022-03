PENZIONERI SU TEMELJ NAŠEG DRUŠTVA: Kandidati sa liste Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve razgovarali sa sugrađanima u Surčinu

Penzioneri su temelj našeg društva i mi ćemo im obezbediti sigurnost, naveli su danas kandidati sa liste „Aleksandar Vučić-Zajedno možemo sve“ Đorđe Todorović, Sanja Lakić, Miloš Terzić i Aleksandar Mirković, koji su razgovarali sa starijim sugrađanima u Surčinu.

Srbija je na putu istorijskog uspeha i boljitak se vidi na svakom koraku smatra Đorđe Todorović. Ulaganja u zdravstvo, infrastrukturu, obrazovanje, vojsku obezbeđena su iz budžeta koji je danas veći upravo zahvaljujući našim najstarijim sugrađanima koji su podneli najveći teret reformi, jer su oni razumeli na pravi način važnost toga.

Vi ste gradili i izgradili našu zemlju, bili ste tu za Srbiju kada je bilo najteže i na nama je danas da obezbedimo mir u regionu, stabilnost u našoj zemlji, to je ono što garantuje predsednik Aleksandar Vučić, reko je Todorović i dodao da ćemo na taj način osigurati dalji ekonomski rast. Todorović je naveo da smo iz tog ekonomskog rasta obezbedili jednokratnu pomoć koja je poslednji put iznosila 20 hiljada dinara, iz tog rasta su obezbeđene najveće penzije do sada, a obećanje predsednika Aleksandra Vučića je da će do 2026.godine prosečna penzija iznositi 500 evra.

Sanja Lakić je istakla da nema veće časti nego upoznati ljude koji su uticali na obrazovanje, duh i vrednosti mlađih generacija, vi ste naši heroji koji ste stvarali Srbiju i zato smo vam večno zahvalni.

- Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću svaki čovek je prioritet, zato nastavljamo ulaganje u infrastrukturu, zdravstveni sistem i bolji životni standard, jer dela govore najbolje - rekao je Miloš Terzić.

Naše bake i deke zaslužuju da žive dostojansveno i tom cilju smo posvećeni svi zajedno, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer samo zajedno možemo sve, zaključio je Aleksandar Mirković.

(Kurir.rs)