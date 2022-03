TADIĆ U LESKOVCU: Mnogo smo insistirali na dovođenju investitora

Nosilac izborne parlamentarne liste "Ajmo ljudi" Boris Tadić govorio je danas u Leskovcu kao strateško značajnom gradu u Srbiji.

"Mnogo smo insistirali na dovođenju investitora u Leskovac, neki su i došli, došlo je do privatizacije farmaceutske industrije 'Zdravlje'. U to vreme, kada je došlo do restrukturacije privrede, neki su dobijali posao, neki ljudi su gubili posao. Sreli smo ovih dana i jedne i druge. Ali, ono što je nesumnjiva činjenica da sve te fabrike koje smo dovodili i danas rade", kazao je Tadić.

On je uporedio njihove i rezultate sadašnje vlasti, ocenjujući da vidi da je prednost na njihovoj strani.

Tadić je dodao da "svaku laž i obmanu želi da naglasi" kako bi ljudi kroz ovu političku kampanju ipak došli do istine.

(Kurir.rs/Beta)