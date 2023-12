"NESTOROVIĆ DOŠAO DO GLASOVA KROZ PODKASTE" Analitičari: SPS i Srbija protiv nasilja NAJVEĆI GUBITNICI na ovim izborima (VIDEO)

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije razgovarali su o rezultatima izbora i ključnim faktorima apsolutne pobede liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Građani Srbije glasali su na parlamentarnim i pokrajinskim izborima, kao i za odbornike Skupštine grada Beograda i još 64 lokalna parlamenta. Prema procenama rezultata izbora SNS vodi sa 46,3 odsto glasova, a druga je lista "Srbija protiv nasilja" sa 23,6 odsto, pokazuju podaci IPSOS/CESID-a. Izlaznost na parlamentarnim izborima bila je 59,3 odsto.

Todorov je podsetio ne izuzetno velike brojeve i na kampanju koja pomera broj glasova:

- Srbija je uspela da vodi stabilno taj brod, kroz sve događaji koji su bili na Bliskom Istoku... Imamo potencijal i u IT sektoru... - rekao je Todorov.

Vuk Stanković se ovrnuo na čestitke koje je mađarski predsednik Orban uputio Aleksandru Vučiću na samitu u Briselu.

- To znači da će Srbija imati pouzdanog partnera u regionalnoj saradnji i integracijama kao i saradnji koja može da se otvori po pitanju rudnog bogatstva Srbije od litijuma do drugih... u uslovima u kojima je EU u unutrašnjim izazovima i ratom u Ukrajini... Uz to imamo pitanje gde se suštinski ne slažemo sa vodećim članicama EU i to je pitanje Kosova i Metohije... Obran je prva adresa za razumevanje, naravno tu je Kipar, Grčka, Slovačka, Rumunija, Španija koje razumeju Srbiju...- rekao je Vuk Stanković.

Todorov je dao svoje mišljenje o Nestoroviću i o SPS-u.

- Nestorović je došao do birača kroz podkaste i to nije vidljivo kroz ove tekuće medije. Njegov uspeh je tendencija da se klatno pomera u desno...Nije neuobičajeno i u tom kontekstu je uspeh Nestorovićeve grupe. Što se tiče SPS oni su dugo ubirali plodove tokom komunističkog sentimenta i to se kroz izborne cikluse videlo....čak i da se poigravaju sa inteligencijom... -rekao je Todorov.

Vuk Stanković podseća da ne može da se vodi kampanja na osnovu harizme Ivice Dačića:

- SPS-u je potrebno da nađu nekog ko će da komunicira sa mlađom populacijom, prosto nemaju fokus u biračkom telu...Oni imaju neku kulturu u organizaciji... Ne možete da idete po inerciji... A što se tiče "Srbija protiv nasilja" oni su još gore prošli od SPS. Glavni revolucionar je otišao na Filipine da prati košarku i to kako glasaju...a ono što suštinski nedostaje opoziciji je komunikacija... - smatra Stanković.

