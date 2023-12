"ŠIDER SE 5. DECEMBRA VIDEO SA ĐILASOM U BEČU" Brnabić o izjavama međunarodnih posmatrača: Toliko o objektivnosti, nepristrasnosti

Premijerka Ana Brnabić govorila je jutros o podizbornim temama i svemu što je usledilo nakon održanih izbora u Srbiji.

Ona poručuje da su u ovom trenutku najvažnije teme dalji napredak u svim projektima, rast životnog standarda i stabilnost.

- Najvažnija tema za mene u ovom trenutku je napredak u svim projektima koje imamo u Republici Srbiji, ali svakako druga najvažnija tema je stabilnost. Oni svakako pokušavaju da destabilizuju Srbiju i ovo jeste pokušaj dodatnog nasilnog rušenja predsednika Aleksandra Vučića i sve one za koje je narod u najvećem broju glasao. Lista SNS može sama da formira novu vladu, iako sam uverena da će naša stranka uvek da uzme u obzir naše tradicionalne partnere. Ono što sam naučila od Vučića jeste da politika nije matematika i da je važno da napravimo što stabilniju Srbiju. Mi smo imali izbore na kojima je bio rekordan broj posmatrača, 5.587 - kazala je premijerka gostujući u Jutarnjem programu Televizije Pink.

Kada je reč o Stefanu Šenahu i Andreasu Šideru, dvojici posmatrača, kojim danima pokušavaju da ospore rezultate izbora koji su održani u nedelju, Brnabić kaže da su oni bili posmatrači koji su predvodili delegacije Evropskog parlamenta.

- Oni što su uradili naknadno, gostujući u medijima Junajted grupe je, pod jedan, potpuno u suprotnosti sa kodeksom ponašanja međunarodnih posmatrača, jer oni ne smeju na taj način da razgovaraju o temi izbora u Srbiji. Pod dva, obojica su bila na onim mestima na kojima su izrazili želju da učestvuju. Stefan Šenah je bio u Sremskoj Mitrovici, Beogradu (Vračar), i nije imao niti jednu primedbu u zapisnicima. Andreas Šider je bio u Novom Sadu, Bački Petrovac, Beograd (Vračar) - nema primedbu niti jednu i onda idu na medije Junajted grupe i danima lažu, destabilizuju, maltretiraju direktno Srbiju time što pričaju da su oni videli, mislim Šider je rekao da je video fantomske glasače i da je čuo da je 50.000 ljudi dovedeno u Beograd da glasa na lokalnim izborima. Dakle Đilas je rekao 40.000, a on 50.000. Taj Šider koji se 5. decembra video u Beču sa Dragan Đilasom. Toliko o objektivnosti i nepristrasnosti. Đilas je rekao 40.000 ljudi, što je da dovedete između 800 i 1.000 punih autobusa da glasaju - kaže premijerka.

"Bezobrazluk"

- Mislim da je važno da naglasimo, da ljudi znaju, da ni Šenah ni Šider nikada do sada u političkoj karijeri nisu imali nijednu jedinu lepu reč da kažu o Srbiji. Za njih su Srbi genocidan narod, Republika Srpska genocidna tvorevina, Kosovo nezavisna država. Ono što posebno treba naglasiti, za njih je vrhunac vrhunca demokratije izbori koje je Kurti održao na severu KiM, na kojim su ljudi bili bukvalno naterani da glasaju u kontejnerima u prisustvu oružanih formacija. Sa takvim izborima nisu imali problem, ali sa ovakvim imaju. Kažu da to što su videli ovde, nigde nisu videli, zamislite kakav je to bezobrazluk - navodi Brnabić.

