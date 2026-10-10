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Predizborne debate pokazale su nadmoć, samouverenost, preciznost i, u krajnjoj liniji, neustrašivost predstavnika liste "Ujedinjena Srbija" koji u emisijama na suprotnoj strani imaju sve ostale, a često i voditelje!

Predstavnici opozicije u TV debatama učestvuju samo kada im tema odgovara, zadržavaju se na opštim mestima i konstatacijama, a često beže od ključnih, ali teških tema, dok od predstavnika vlasti građani čuju precizne podatke, šta je i koliko dosad urađeno i kakav je plan za budućnost, saglasni su sagovornici Kurira.

Primera je mnogo, još od prve debate na temu obrazovanja, pa do poslednje dve održane u četvrtak uveče. U debati o zdravstvenom sistemu na N1 ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar kao predstavnik liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" naveo je da će u naredne dve godine biti uloženo više od 1,3 milijarde evra u obnovu bolnica, domova zdravlja i najsavremeniju opremu, dok je u ekonomskoj debati na RTS, a u borbi trojice protiv jednog, Siniša Mali uspeo da se izbori i argumentima i dokazima pobije proizvoljne tvrdnje političkih protivnika, pre svega kandidata Studentske liste i bivšeg guvernera Dejana Šoškića.

Maskirovka

Profesor Vladimir Vuletić rekao je za Kurir da smo iz ovoga mogli da vidimo da je strategija predstavnika vladajuće stranke usmerena pre svega na činjenice, na ono što je dosad urađeno i na planove za budućnost, sa idejom da se obezbedi stabilan rast o kome oni govore i koji dokumentuju, za period otkad su došli na vlast do danas, i da će se taj trend nastaviti.

profesor Vladimir Vuletić Foto: Kurir Televizija

- I to su ključni razlozi zbog kojih smatraju da građani treba da podrže vladajuću stranku jer je ona, umesto raspada sistema, izgradila jedan stabilan sistem - naglasio je Vuletić.

Prema njegovom mišljenju, vlast se trudi da nastupi sa činjenicama, dok su na strani opozicije uglavnom "lepe priče" koje ljudi vole da čuju, ali neostvarive i nerealne.

- Sa opozicione strane postoji pokušaj da se ljudima sugeriše nešto što deluje lepo, zanimljivo, ali to nema svoje realno ekonomsko uporište. Beži se od ključnih i teških tema koje su nepopularne. Teme kao što su Kosovo i Metohija, Srebrenica, sankcije Rusiji, odnos prema Republici Srpskoj, Srbima u regionu, tu se primenjuje jedna taktika, ja je nazivam "maskirovka", gde se od ključnih tema za budućnost Srbije beži, one se sakrivaju ispod tepiha - zaključuje Vuletić.

Opšta mesta

Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije ocenio je za Kurir da iz dosadašnje debate nismo mogli da dobijemo dovoljno informacija o tome šta nudi glavna opoziciona stranka, tj. Studentska lista.

profesor Aleksandar Lukić,Institut za političke studije Foto: Kurir Televizija

- Nismo dobili odgovore na ključna, ne samo politička pitanja koja se tiču Kosova i Metohije, odnosa s Rusijom i drugo nego nismo dobili konkretne odgovore ni na pitanja koja se tiču ekonomije: da li će kurs ostati stabilan, da li će plate stagnirati, smanjivati se ili će rasti - naglasio je Lukić.

Prema njegovoj oceni, predstavnici svih protivnika vlasti se "uglavnom bave opštim mestima i podrazumevanim vrednostima" i na glavna politička pitanja ne žele još da odgovore.

- Ja bih voleo da se to desi do početka izbora kako bi ljudi imali potpunu sliku o tome za šta se oni zalažu i šta nameravaju da rade. Bojim se da bi, ako bi došli na vlast, narodu rekli: "Pa nismo vam ni obećali da će biti bolje i drugačije" - naglasio je Lukić.