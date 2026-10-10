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Studentska lista već je dovoljno pokazala kako se izbegava javno sučeljavanje sa političkim neistomišljenicima, ali je sad prešla sve granice u pokušaju nametanja jednoumlja koji se neguje u blokaderskim redovima.

Naviknuti na specijalni tretman koji su im omogućavali na N1 i Novoj, gde su na gostovanjima mogli da pričaju bukvalno šta su hteli, bez prekidanja voditelja i bez suočavanja sa drugačijim pogledom na stvari, predstavnici Studentske liste pokušavaju da to isto dobiju i na javnom servisu i to ultimatumom.

Dopis koji su poslali RTS-u i objavili ga na svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama nije ništa drugo do arogantno obraćanje rukovodstvu, urednicima, novinarima pa čak i kamermanima i rediteljima javnog servisa.

Studentska lista u dopisu navodi niz uslova, koji se svode na jedan - da ih niko ne prekida kada pričaju šta god goće u TV debati sa predstavnicima drugih izbornih lista. U suprotnom, kako prete, otkazaće učešće ili će napustiti studio.

U ovome se odlično vidi kako je Studentska lista navikla da na N1 i Novoj govori bez upadanja u reč, bez neprijatnog suprotstavljanja i bez potrebe da svoje stavove brane pred sagovornicima koji će ih osporavati. Sada bi da takve uslove prenesu i na RTS!

Predstavnici Studentske liste idu i korak dalje, pa traže i pisane garancije i najavljuju da će napustiti studio ako se njihova očekivanja ne ispune. Nameće se pitanje da li oni uopšte znaju šta je politička debata ili su toliko navikli na televizijske nastupe u kojima su sami sebi i domaćini i gosti da više ne umeju da se snađu kada preko puta njih sedi neko ko ima drugačije mišljenje i želi da argumentima razgovara o njemu.

Nova S, debata 2. oktobar 2026. Foto: Nova S printscreen

Objavljujemo integralnu verziju dopisa Studentske liste:

"Studentska lista smatra neprihvatljivim način vođenja debate u kojoj je predstavnicima vlasti dopušteno da vikom, upadanjem u reč i trošenjem vremena drugih učesnika namerno opstruišu njihova izlaganja.

Odgovornost za takav tok emisije snose i voditelji i televizijska režija. Izostanak odlučne reakcije voditelja, uz zadržavanje uključenog mikrofona i kadriranje učesnika koji prekida sagovornike, omogućava da nedolično ponašanje postane sredstvo opstrukcije razgovora u programu javnog servisa.

Studentska lista neće pristajati na uslove u kojima njeno prisustvo služi kao privid ravnopravne debate, dok se njenim predstavnicima onemogućava da iznesu stavove i argumente.

Ukoliko RTS ne obezbedi jasna pravila i njihovu doslednu primenu, Studentska lista otkazaće učešće u narednim debatama. Ao se ovakvo ponašanje ponovi tokom emisije, a voditelj i režija ga ne zaustave, naši predstavnici prekinuće učešće i napustiti debatu.

Za nastavak učešća zahtevamo ravnopravno vreme za izlaganje, sprečavanje upadanja u reč, isključivanje mikrofona učesniku koji nakon opomene nastavi da ometa sagovornika i nadoknadu vremena onome čije je izlaganje prekinuto. Ova pravila moraju važiti jednako za sve.

Očekujemo da nam pre naredne debate dostavite pisanu potvrdu pravila i mera kojima ćete obezbediti njihovo sprovođenje. Bez takve potvrde nećemo potvrditi svoje učešće.

Spremni smo da učestvujemo u otvorenoj i argumentovanoj raspravi i odgovorimo na svako pitanje i kritiku. Međutim, nećemo prihvatiti nadvikivanje i opstrukciju kao format političke debate.

O razlozima eventualnog otkazivanja ili prekida učešća obavestićemo javnost".

Iz ovoga je jasno da je Studentska lista potpuno promašila poentu političke aktivnosti i učešća na izborima.

Građani ne očekuju da političari jedni drugima čitaju unapred pripremljene izjave, već da ih čuju kako brane svoje stavove kada se suoče sa argumentima protivnika. Upravo zato predizborne debate imaju smisla.