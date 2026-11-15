Slušaj vest

Kako su funkcionisali plenumi, ko je doneo odluku o tome ko će činiti Studentsku listu, kakvu spoljnu politiku će voditi buduća vlast, kakav će biti njen odnos prema Rusiji, Evropskoj uniji (EU) i Izraelu - odgovore na ta pitanja dao je student FON-a Filip Ubović u intervjuu britanskom novinaru Aronu Bastaniju.

Govoreći o vanrednim izborima održanim 25. oktobra, rekao je da je verovao u pobedu, i da je verovatno, kako je naglasio bio "jedini koji je mislio da će ovo proći glatko".

Filip Ubović kod Arona Bastanija Foto: You Tube

Ubović je objasnio i kako su funkcionisali plenumi, na kojima su donete ključne odluke.

- Svi studenti fakulteta mogu da prisustvuju plenumu. Naš fakultet ima 7.000 studenata i svi su dobrodošli. Broj studenata na plenumima je, naravno, manji, ne učestvuju svi. Ali kada imate tako veliki broj ljudi i kada imate dobra pravila kako se šta odvija, lakše je. Imali smo pravilnike od, ja mislim, prve nedelje. Oni objašnjavaju kako se ponašate na plenumu, kako se donose odluke, tako da smo imali balans - rekao je Ubović.

On je dodao da su probali da izvedu to da moderator plenuma svaki put bude druga osoba, kako bi bilo nepristrasno.

- Na tim plenumima bi se donosile odluke i oni su bili bez vođe, i dalje su. Ali, kao u bilo kojim strukturama postoje ljudi koji imaju veći uticaj i ljudi koji imaju manji uticaj. Mislim da smo se odlično izborili sa tim, jer čim bi neko dobio previše uticaja, mi bismo uskočili i upozoravali da to ne sme da se zloupotrebljava. Svi javni, a i neki privatni fakulteti, su imali plenum. Čak i da jedan ne donese optimalnu odluku, to ide na raspravu u druge plenume i uspeli smo u tako velikom kolektivu da donesemo prilično dobre odluke, što znači da nije haotično i da nema lidera. Koliko god uticaja da imate, ne možete uticati na 90 plenuma, već samo na svoj - naveo je Ubović.

Predlozi, debate, veto...

Kada je reč o izboru kandidata za Studentsku listu, istakao je da su na početku postojala dva predloga:

Da nađuo 20 ljudi, da izglasajuo 20 ljudi, da to bude ključnih 20, a da onda oni naprave svoju listu za izbore Svaki fakultet dobije izbor 2-3 kandidata za listu, proporcionalno njihovoj brojnosti i onda da rangiraju te kandidate

- Bila je to teška debata koja je trajala mesec dana, možda i dva. Bilo je radionica, rasprava, plenuma, rasprava koje su bile "off the record", koje su bile kontroverzne tada, a i danas su. Ali, mnogo mozgova je bilo uključeno u ovo. Pokret je inkluzivan i čujete svačije mišljenje, onda dođete do dobre odluke.

Svaki fakultet je mogao da stavi veto na određenog kandidata. Veto nije precizan termin, više samo predlažu da taj kandidat ne treba da bude na listi, a onda svi plenumi tog univerziteta glasaju. Kada se ta lista kompletira, to je lista univerziteta, a onda postaje deo glavne liste i ta lista prolazi kroz isti proces "vetiranja". Tako smo uspeli da napravimo listu sa najboljim mogućim kandidatima u zemlji - rekao je Ubović.

Izborni štab Studentske liste slavi pobedu Foto: Dejan Živačević/Tanjug

Prema njegovim rečima, nije bilo kompromisa kada je reč o listi i ona nije napravljena za dan od strane jedne osobe.

- To je grupa od 250 ljudi velikog integriteta i morala koji su eksperti u svojim poslovima i promeniće zemlju - naveo je Ubović.

O Rusiji, EU, Izraelu

Na pitanje o spoljnoj politici i odnosu sa svetskim silama, on je istakao da je prioritet situacija u Srbiji, a da onda na red dolazi spoljna politika, pitanja oko uvođenja sankcija Rusiji, nastavku evrointegracija, saradnje sa Izraelom

- Kada je reč o Rusiji, odlučili smo da ne uvodimo sankcije iz dva razloga. Prvo, Srbija je patila kroz sankcije devedesetih godina. Sankcije štete običnim ljudima, ne političarima i ljudima na poziciji moći. Drugo, mi uvozimo 90% gasa iz Rusije. Mi nemamo diplomatsku prednost ovde. Kada je reč o pridruživanju EU, ljudi će moći da odluče na referendumu, tokom rasprava i slično. Mislim da smo mi kao studentski pokret pokazali da živimo evropske vrednosti - istakao je Ubović.

O odnosu sa Izraelom, poručio je da će doći do obustave isporuke oružja u ovu zemlju i da to piše u njihovom programu.