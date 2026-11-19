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Pitanje imovine i broja stanova Aleksandra Čupića, novoizabranog predsednika Narodne skupštine Srbije, kao i način njihovog sticanja našlo se u središtu polemike tokom konstitutivne sednice parlamenta, ali i u delu javnosti i na društvenim mrežama, izazvavši oštre suprotstavljene reakcije opozicionih poslanika i predstavnika nove parlamentarne većine.

Čupić nije želeo da se izjašnjava konkretnije o tom pitanju ali je najavio da će podneti izveštaj o imovini Agenciji za sprečavanje korupcije i da će „dati priliku svima koji su spekulisali i klevetali da mu se izvine“.

VUČIĆ: OBJASNITE NAM OVO OKO STANOVA

Predstavnici opozicione poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ tokom skupštinske debate izneli su optužbe na račun imovinskog stanja docenta Saobraćajnog fakulteta Aleksandra Čupića, dovodeći u pitanje broj i poreklo nekretnina koje poseduje, kao i njegovu podobnost da obavlja jednu od najviših državnih funkcija.

Opozicioni poslanici su sa skupštinske govornice zatražili javno objašnjenje načina na koji je ta imovina stečena i pozvali nadležne institucije da sprovedu proveru.

Poslanica SNS Biljana Pantić Pilja pokazala je u skupštinskoj sali fotografije zgrade i postavila Čupiću pitanja o nekretninama, a Aleksandar Vučić je potom pročitao delove ugovora o finansiranju i podeli objekta i zatražio da Čupić potvrdi ili demantuje da mu je pripalo sedam stanova. Vučić je tražio da mu se kaže i datum rođenja Čupića kako bi utrdio da li se podudara početak jedinstvenog matičnog broja sa brojem iz papira koji je držao u rukama.

- Objasnite nam ovo oko stanova ili nije, da li su možda pogrešili u matičnom broju ili ne - rekao je Vučić obraćajući se Čupiću.

Iznoseći svoje tvrdnje, Vučić je naveo ulicu, broj parcele, kao i opštinu u kojoj se zgrada nalazi. Pretragom po tim podacima, portal N1 je utvrdio da na pomenutoj paceli postoji objekat u kojem udeo u vlasništvu ima osoba koja se zove Aleksandar Čupić. Međutim, javnosti nisu dostupni lični podaci vlasnika nepokretnosti, niti uvid u dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom, a čije delove je Vučić čitao na sednici.

Nakon toga je narodni poslanik SNS Nebojša Bakarec objavio na društvenoj mreži Iks dokument iz 2013. godine koji, prema njegovim tvrdnjama pokazuje da Aleksandru Čupiću u objektu na Voždovcu pripada sedam stanova ukupne površine 281,56m2 i dve garaže.

- Reč je o stanovima različitih kvadratura, od 27,92 do 58,93m2, raspoređenim u prizemlju, na prvom i drugom spratu, kao i u potkrovlju. Pored stanova, u dokumentu su navedene i dve garaže - jedna površine 25,44, a druga 28,50m2, što ukupno iznosi 53,94m2, naveo je Bakarec.

Osim Bakareca i drugi korisnici na Iksu bavili su se imovinskim stanjem Aleksandra Čupića, brojem njegovih nekretnina, zemljišta koje poseduje i polemisali o načinu na koji je tu imovinu stekao.

Lider PSG Pavle Grbović se takođe uključio u polemiku na Iksu, i upitao: "Ako ih je stekao pošteno, u čemu je problem? Ako nije, šta ste radili tolike godine i u šta ste pretvorili institucije?"

- Kako god okreneš , glupa teza. Verovatno i izmišljena - napisao je Grbović.

- Zakonski rok za prvu prijavu imovine i prihoda iznosi 30 dana od dana izbora, odnosno potvrđivanja poslaničkog mandata. U ovom slučaju narodni poslanici podnose prijave do 17.12.2026. Agenciji za sprečavanje korupcije. Sve prijave su javno dostupne - naglasio je jedan korisnik Iksa.

- Još uvek nije stupio na funkciju. Kada stupi ako ima stanove prijaviće agenciji za borbu protiv korupcije - dodao je drugi.

- Zamerati mu bogatstvo koje je stekao pre dolaska na bilo kakvu funckiju je besmisleno. Da je usao u skupštinu bez ijednog stana, a izasao sa 7 - ok, moze da se diskutuje. Čovek je ušao sa 7 stanova, znači sposoban je, to mu je još veća preporuka - zaključak je Nenada Stojkovića na Iksu.

Sa naloga Iksa koji se vodi pod imenom Blagice Kostić, naveden je primer ljudi na čijem je placu izgrađena zgrada, a oni su kao kompenzaciju dobili 6 stanova.

Poslanici vladajuće Studentske liste odbacili su navode opozicije, ocenjujući ih kao pokušaj lične diskreditacije i opstrukcije konstituisanja novog saziva parlamenta. Prema navodima predstavnika ove liste, celokupna imovina Aleksandra Čupića stečena je zakonito pre njegovog ulaska u politiku i biće u potpunosti dostupna javnosti kroz zvanične državne registre.

ČUPIĆ: DAĆU PRILIKU SVIMA DA MI SE IZVINE

Novoizabrani predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić juče je rekao da će podneti izveštaj o imovini Agenciji za sprečavanje korupcije i da će „dati priliku svima koji su danas spekulisali i klevetali da mu se izvine“.

Foto: Damir Dervišagić

- Ja ću, naravno, po zakonu podneti izveštaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije i dati priliku svima koji su danas spekulisali, klevetali, da mi se izvine. To nije toliko važno, jer njihov politički rizik, kad iznose neistine, nije toliko veliki, jer je kredibilitet mali. Ali svejedno, mnogo je veći rizik to što su oni radili ova dva dana, jer će razlika koja će nastati onog trenutka kad mi budemo počeli da upravljamo tim procesom zasedanja i vođenja te skupštine biti veća. E, to već jeste veliki rizik, ali je to njihov politički rizik - izjavio je juče Čupić.

Zakonska obaveza u roku od 30 dana

Bez obzira na političke polemike u skupštinskoj sali, Zakon o sprečavanju korupcije Republike Srbije propisuje precizne obaveze za svakog narodnog poslanika, a samim tim i za predsednika Narodne skupštine.

Prema zakonskim odredbama, svaki javni funkcioner dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju podnese Agenciji za sprečavanje korupcije detaljan izveštaj o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima supružnika ili vanbračnog partnera i maloletne dece, ukoliko žive u istom domaćinstvu.

Izveštaj obavezno, prema članu 71. Zakona o sprečavanju korupcije, obuhvata sve nekretnine u vlasništvu ili zakupu (uključujući i korišćenje službenog stana), registrovana vozila, sve neto prihode (od funkcije, nastavnog i naučnog rada, autorskih prava i drugih poslova), depozite i iznose na bankovnim računima, zakupljene sefove, akcije i udele u firmama, kao i sva potraživanja i dugovanja sa kamatama i rokovima otplate.

Pored toga, funkcioner je dužan da prijavi i gotov novac, dragocenosti i pokretnu imovinu vredniju od 5.000 evra, kao i sve kriptovalute bez obzira na njihovu vrednost.

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