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U Višem sudu u Beogradu danas je izvođenjem pisanih dokaza nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab".

U ovom slučaju su optuženi ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović i v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić.

Između ostalog danas je prezentovano Rešenje o imenovanju v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture za Gorana Vasića, i molba za rešavanje stambenog pitanja za Vasića, za koju je tužilac rekao da je zavedena pod pogrešnom klasifikacionom oznakom.

Vasićev advokat Dragana Palibrk je potom izjavio da to što je nešto zavedeno pod pogrešnim brojem ili klasifikacionom oznakom, ne predstavlja krivično delo falsifikovanje isprave, već može da bude predmet disciplinskog postupka.

Pored toga, predstavljena je potvrda o privremeno oduzetim predmetima od Vasića, u kojoj je navedeno da je oduzet Predlog Odluke o prestanku kulturnog dobrog za zgradu Generalštaba, kao i obrazloženje tog predloga.

Tužilac je obrazložio da je taj akt moralo da bude sačinjen u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, kao i da ga je Slavica Jelača potom izmenila, što je ona potom negirala.

Izveden je isti Predlog Odluke oduzet od Jelače, na šta je ona rekla da to nije oduzeto od nje već iz Ministarstva kulture.

Prikazano je i da je Ministarstvo kulture Predlog Odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra između ostalih uputilo Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije.

Advokat Palibrk je istakao da upravo ti izvedeni dokazi potvrđuju dobru volju Ministarstva kulture da se u tom slučaju ispoštuje procedura.

00:55 Izvođenjem pisanih dokaza nastavljeno suđenje u slučaju "Generalštab" Izvor: Tanjug

U sudnici su prikazani odgovori Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo u kojima je navedeno da nema primedbi na predlog zaključka za parcelaciju katastarstke parcele na kom mestu su zgrade Generalštaba. Sudija je odredio pauzu do 30 minuta nakon koje će biti nastavljeno suđenje.

Prethodno je danas sudija odbio predlog advokata Dragana Palibrka da se pozove i ispita predstavnik Državnog pravobranilaštva kako bi se izjasnio da li je Srbiji načinje šteta ili ne, uz obrazloženje da su iz Pravobranilaštva ranije poslali dopis u kojem je navedeno da nemaju podatke da li je pričinjena šteta te ne mogu da učestvuju u postupku.

Palibrk je na to odgovorio da takav stav Državnog pravobranilaštva ukazuje da nikakva šteta Srbiji nije pričinjena u ovom slučaju.

Sa druge strane sud je usvojio predlog tužilaštva da se svedoci, koji su ranije ispitani u tužilaštvu, neposredno ispitaju na suđenju, na šta je Palibrk naveo da to vodi ka prolongiranju postupka i da to nije uobičajna praksa.

Na prethodnim ročištima su optuženi izneli odbranu i negirali krivicu, dok su njihovi branioci u uvodnim izlaganjima tražili od suda da odbije optužni predlog.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela - zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".